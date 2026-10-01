У нас тыква не залеживается, просто смешиваю ее с кефиром: на выходе – гора вкуснейших оладий на завтрак

После сбора урожая тыквы хозяйки начинают задумываться о том, что можно из нее приготовить. Кто-то привык делать кашу или запекать кусочки в качестве гарнира, другие отдают предпочтение сладким десерта. Натертая мякоть тыквы, кисломолочный продукт дает невероятно нежный вкус.
Из тыквы можно приготовить оладьи, которые буквально будут таять во рту. Рецепт является очень простым, так как предварительного отваривания или запекания тыквы не требуется. Достаточно взять обычную терку, а также простые продукты, которые есть в холодильнике у любой хозяйки.
Ингредиенты для идеального теста
- Мякоть тыквы - 300 г;
- мука - 230 г;
- кефир - 1 стакан;
- сода - ½ чайной ложки;
- яйцо куриное - 1 штука;
- сахар - 2 столовые ложки;
- соль - 1 щепотка.
Пошаговое приготовление
Оладьи получатся воздушными, если нагреть кефир до 30-35 градусов. Это создаст идеальные условия для бурной реакции с содой. Тесто насытится кислородом и получится пышным.
Очистите тыкву, натрите ее на мелкой терке. Если выделился сок, то мякоть необходимо отжать руками. В миске смешайте кефир, яйцо, сахар, соль, добавьте тертую тыкву.
Далее всыпьте муку и соду, перемешайте тесто и оставьте его на 15 минут. Повторно перемешивать тесто нельзя. Готовьте оладьи на прогретой сковороде с маслом. Не нужно выставлять сильный огонь, иначе они могут не пропечься внутри. Можно готовить оладьи под крышкой, тогда они станут еще пышнее.
Личный опыт
Автор “Городового” Полина Аксенова готовит оладьи из тыквы постоянно. Важно натирать ее на мелкой терке, что позволит быстрее пропечься. Для удаления лишнего масла можно использовать бумажные полотенца. Оладьи получаются невероятно нежными, поэтому их захочется есть без сметаны и прочих добавок.
Фото: Сгенерировано ИИ
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