Три капли на ватный диск — и белые кроссовки хоть на выставку вези: осенняя грязь на подошве не удержится

Осенью белые кроссовки быстро теряют вид: подошву покрывают грязь и серый налет. Вода справляется не всегда, а агрессивная химия рискует испортить материал. Выручит обычная перекись водорода из аптечки. Способ простой и безопасный для большинства материалов.
Проверьте, подходит ли средство
Перекись лучше всего работает на белой резиновой подошве. Хорошо справляется с легким вспененным материалом ЭВА. Кожу, экокожу и плотный текстиль тоже можно чистить, но только если средство попадает на подошву, а не на верх. Замшу, нубук и цветные детали лучше не трогать: перекись может изменить оттенок. Перед началом проверьте состав на незаметном участке.
Отчистите подошву по шагам
Сначала уберите сухую грязь влажной салфеткой или ополосните водой. Дайте немного подсохнуть. Нанесите три капли перекиси на ватный диск. Аккуратно протирайте белую поверхность, тщательно проходя по канавкам и рельефу. Если загрязнение въелось глубоко, оставьте диск на проблемном месте на несколько минут и повторите. Затем протрите подошву чистой влажной тканью и оставьте сохнуть. В узких углублениях поможет мягкая зубная щетка.
Не допускайте ошибок
Не лейте перекись щедро: подошва белее не станет, а соседние материалы пострадают. Не смешивайте средство с другими бытовыми составами. Не сушите кроссовки на батарее или под солнцем: обувь деформируется, клей разойдется. Если на подошве есть цветные вставки, убедитесь, что перекись их не испортит.
Сохраните результат дольше
Убирайте грязь сразу после прогулки, пока она не впиталась. Для ежедневного ухода хватает влажной салфетки. Перед осенним сезоном обработайте обувь водоотталкивающим составом. Так грязи будет меньше, а чистить кроссовки станет проще.
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