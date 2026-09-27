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К мастерам больше не шастаю, а ногти тверды как сталь — вот как укрепила пластину после 7 лет гель-лака

Опубликовано: 27 сентября 2026 02:25
 Проверено редакцией
К мастерам больше не шастаю, а ногти тверды как сталь — вот как укрепила пластину после 7 лет гель-лака
К мастерам больше не шастаю, а ногти тверды как сталь — вот как укрепила пластину после 7 лет гель-лака
Городовой ру
Нужно ли давать ногтям передышку от гель-лака? В давнем споре поставлена точка

Долгое ношение гель лака делает ногтевую пластину тонкой и ломкой. Частое покрытие и агрессивное снятие истончают поверхность, ногти слоятся и медленно растут. Вернуть им крепость помогут простые методы ухода в домашних условиях. Начните с отдыха и регулярного питания пластины.

Дайте ногтям передышку

Откажитесь от покрытия на несколько недель. Пластине нужно время, чтобы восстановиться после длительного стресса. Снимите остатки гель лака аккуратно, без спешки и резких движений. Не используйте ацетон без необходимости. Чем дольше ногти остаются без покрытия, тем быстрее восстанавливается их структура.

Питайте маслами и укрепляющими средствами

Втирайте натуральные масла ежедневно: абрикосовое, оливковое или миндальное. Они увлажняют пластину и кутикулу, через неделю ногти станут крепче. Используйте сыворотки, лечебные базы и средства с витаминами и кальцием. Они помогают восстановить структуру и ускорить рост. Уделяйте внимание кутикуле: регулярно увлажняйте ее и мягко отодвигайте.

Соблюдайте общие правила ухода

Уменьшите длину ногтей, чтобы предотвратить ломкость. Подпиливайте аккуратно, в одном направлении, избегая резких движений. Защищайте руки при контакте с водой и бытовой химией — используйте перчатки. Раз в неделю делайте ванночки с лимонным соком и оливковым маслом. Такое сочетание укрепляет ногти и придает здоровый блеск.

Вывод

Регулярный и грамотный уход постепенно восстанавливает ногти после многолетнего гель лака. Дайте им отдых, питайте маслами и защищайте от агрессивной среды. Через несколько недель пластина станет крепкой, здоровой и красивой.

Мнение автора

По наблюдениям Алины Владимировой, автора проекта «Городовой», самый недооцененный шаг в восстановлении ногтей — это терпение. Многие ждут результата за неделю и возвращаются к покрытию, не дав пластине восстановиться. Алина Владимирова советует воспринимать перерыв как полноценный уход, а не как временную жертву. Тогда ногти отблагодарят крепостью и ровным ростом.

Автор:
Алина Владимирова
Новости Петербурга
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