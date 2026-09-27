Не хвастаться, собрать репу и накормить водяного: традиции и приметы на день Никиты Гусятника

28 сентября в народном календаре

28 сентября православные вспоминают великомученика Никиту Готского. В народном календаре этот день называли Никитой Гусятником или Репорезом.

В этот день прощались с тёплым солнцем, резали откормленных за лето гусей и убирали с грядок репу — второй хлеб русского крестьянина.

Гусиный день и дань водяному

К концу сентября домашние гуси набирали нужный вес, и в деревнях начинался массовый забой. Главным блюдом на столе был печёный гусь — с яблоками, травами или просто с солью. Часть тушек шла на продажу, обеспечивая семье доход перед зимой.

Особое место занимал обычай задабривать водяного — духа рек и озёр, охранявшего водоплавающих птиц. Гусю отрубали голову, а тушку бросали в воду, чтобы хозяин водоёма не гневался и не напускал бед. Голову же оставляли домовому — хранителю избы. Считалось, что если угостить его, он сбережёт дом от мышей и огня.

Что делали и что запрещалось

Вечер 28 сентября нельзя было проводить в одиночестве. Хозяева звали гостей, накрывали богатый стол и веселились: чем радостнее пройдёт вечер, тем удачливее будет год. День считался благоприятным для путешествий и примирения с теми, с кем был в ссоре.

Запретов тоже хватало. Нельзя было хвастаться — за бахвальство покровитель дня мог наказать потерей того, чем человек гордился. Не давали ничего из дома, даже близким: вместе с вещью могли уйти благосостояние и счастье. Незамужним девушкам запрещалось смотреть на улетающих гусей и указывать на них пальцем — иначе жениха не встретить до весны. Не рекомендовались спонтанные покупки и долгие прогулки у воды.

Приметы погоды

Гуси в этот день были главными предсказателями. Если они летели высоко — весной ждали большого половодья, низко — малого. Птица, стоящая на одной ноге, предвещала скорые заморозки, а плещущаяся в воде — потепление. Дождь 28 сентября сулил позднюю и сырую весну, а утренний туман — мягкую зиму. Ясная погода обещала сильный ветер на следующий день.

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