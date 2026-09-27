«Кураж» – прошлый век: в новом сезоне балдею от этого сорта – шпарит плоды уже через 35 дней, даже в поганое лето

В настоящее время овощеводы приступают к планированию покупок посевного материала на предстоящий сезон. Заблаговременная подготовка к весне позволит оптимизировать процессы и обеспечить эффективное начало полевых работ.
Описание сорта
Среди садоводов высоким спросом пользуются скороспелые сорта огурцов, позволяющие получить ранний урожай. В частности, гибрид «Нейлина F1» отличается высокой продуктивностью в различных условиях выращивания и является оптимальным решением для ускоренного получения плодов.
Данный партенокарпический гибрид пригоден для культивирования как в открытом грунте, так и в пленочных теплицах. Растение характеризуется преимущественным образованием женских цветков.
«Нейлина F1» — ультраранний гибрид, период от всходов до начала плодоношения которого составляет 35–37 дней.
Характеристики плодов
Гибрид формирует выровненные плоды длиной 9–11 см, обладающие высокими вкусовыми качествами и выраженным ароматом. Продукция рекомендована преимущественно для употребления в свежем виде.
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