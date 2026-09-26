Не «Кураж» и не «Герман»: скупила семена другого сорта – урожай через 42 дня, плоды хрустящие и плотные

Многие овощеводы стремятся к получению раннего урожая огурцов для реализации свежей продукции в начале сезона. Важным фактором успеха является правильный выбор посевного материала. Для тепличного культивирования оптимальным решением станет использование партенокарпических гибридов, обладающих рядом существенных преимуществ.
Описание сорта
Одним из перспективных сортов является гибрид «Бобрик F1», пригодный для выращивания как в открытом грунте, так и в пленочных теплицах. Растение преимущественно женского типа цветения характеризуется высокой адаптивностью к сложным климатическим условиям и стабильной урожайностью в средней полосе России, достигающей 5,5–7,0 кг с куста.
Высокий спрос на «Бобрик F1» обусловлен его скороспелостью: техническая спелость наступает через 42–45 дней после появления всходов. Плоды универсальны в применении и подходят как для употребления в свежем виде, так и для консервации.
Характеристика плодов
Данный гибрид формирует плоды цилиндрической формы длиной от короткой до средней с темно-зелеными полосами средней протяженности. Масса зеленцов варьируется в диапазоне от 68 до 110 граммов. Продукция обладает высокими вкусовыми качествами и выраженным ароматом; отсутствие горечи делает огурцы оптимальными для потребления в свежем виде.
Плоды достигают 12–13 см в длину. Они характеризуются тонкой кожицей темно-зеленого оттенка, обильным крупнобугорчатым покрытием и мелкими белыми шипами. Мякоть отличается сочностью, плотностью и выраженной хрустящей консистенцией.
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