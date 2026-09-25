Куда наливать гель для стирки — в лоток или прямо в барабан? Сохраните, чтобы не забыть и подсказать маме

Рассказываем о пяти правилах, которые помогают стирать без разводов и поломок.

Гель для стирки удобен: залил, нажал кнопку — и готово. Но именно с ним часто появляются разводы на одежде и налёт внутри машины. Причина — средство попадает не туда, куда нужно. Есть правила, которые помогают этого избежать.

Куда наливать, чтобы не было пятен

Не лейте гель на одежду. Концентрированное средство должно смешиваться с водой постепенно, иначе оно обесцвечивает ткань. Если капля всё же попала на вещь, промокните её салфеткой и обработайте пятновыводителем до стирки.

Заливайте гель только в отсек для основной стирки — он помечен цифрой II или буквой B. Отсек с цветком или цифрой III предназначен для кондиционера. Перед заливкой сполосните ячейку с помощью горячей воды: остатки старого порошка могут среагировать с гелем и оставить разводы.

Не превышайте отметку «MAX». Избыток средства даёт много пены, она ухудшит полоскание и может засорить насос. Лучше налить меньше. В барабан гель добавляют только через дозатор-шарик или в капсулах. Капсулу кладите на дно до загрузки белья.

Почему важен уход за лотком

Налёт от старого средства мешает гелю вымываться полностью. Часть остаётся в отсеке, часть попадает на ткань. Поэтому лоток нужно промывать регулярно, а не только когда он выглядит грязным. После каждой стирки протирайте его и оставляйте приоткрытым для просушки.

Личный опыт автора

Автор «Городового» Евгения Сухова однажды залила гель в отсек для кондиционера. Вещи покрылись жирными пятнами, которые пришлось перестирывать. Теперь она всегда проверяет маркировку. Её совет: перед заливкой геля добавьте в отсек немного воды — так средство не прилипает к стенкам и лучше вымывается. А раз в месяц она промывает лоток содой и запускает холостую стирку при 60 градусах.

Гель работает правильно, если попадает в нужный отсек. Следите за дозировкой, ухаживайте за лотком — и стирка будет без разводов и поломок.

Ранее мы рассказывали, как сделать полотенца мягче пуха.