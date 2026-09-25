Закрытие фонтанов в Петергофе 2026: почему не стоит верить названию и когда воду выключат на самом деле

На самом деле праздник — это просто красивое осеннее шоу.

Каждый год в сентябре тысячи туристов спешат в Петергоф на «Закрытие фонтанов». Название звучит так, будто сразу после праздника воду перекроют до самой весны. Но это главный миф!

Рассказываем, как всё устроено, когда ехать за сказкой, а когда — за тишиной и красивыми кадрами.

Когда пройдет праздник и чему он посвящен

В 2026 году фестиваль закрытия фонтанов пройдет 26 и 27 сентября (суббота и воскресенье).

Каждый год у праздника новая тема. В 2026 году фестиваль назвали «Счастье». Его приурочили к 200-летию соседнего парка Александрия. Гостей ждет путешествие в мир детства, теплых воспоминаний и семейных историй императорской династии, расказали в музее.

Как проходит осеннее шоу: от дневных прогулок до салюта

Фестиваль — это не один концерт на сцене, а праздник по всему Нижнему парку.

С 10:00 до вечера. Вы гуляете по парку среди оживших декораций. На аллеях работают артисты, стоят светящиеся инсталляции, играет музыка. Погружение в атмосферу начинается с первых шагов. Вход в парк закрывают в 20:20.

В 20:30 (с темнотой). Начинается главная магия у Большого каскада. На фасад Большого дворца запускают 3D-проекцию. Струи воды, свет, огонь, танцоры и музыка сливаются в одно представление. Шоу длится около 30 минут.

Финал. Грандиозный фейерверк. Залпы гремят прямо над парком и красиво отражаются в воде.

Главный секрет: когда выключат фонтаны на самом деле

Вот главный лайфхак для тех, кто не любит толпы. Праздник закончится, а фонтаны продолжат работать до 18 октября 2026 года!

Если вам не нужны толпы, громкая музыка и световое шоу, не отправляйтесь в Петергоф в конце сентября. Приезжайте в первой половине октября.

В это время в Петергофе сказочно красиво:

На деревьях горит золотая листва.

Народа в разы меньше, никакой давки.

Все фонтаны работают в обычном режиме.

Важный нюанс: за пару дней до праздника и сразу после него часть фонтанов могут ненадолго отключать на техническую профилактику. А если в октябре неожиданно ударят сильные заморозки, сезон могут закрыть чуть раньше 18-го числа.

Как добраться и подготовиться: полезные советы

Чтобы поездка не превратилась в квест на выживание, учтите несколько простых правил:

Покупайте билеты заранее. На праздник закрытия билеты разбирают быстро. Покупайте их только на официальном сайте музей-заповедника «Петергоф». Не берите с рук — много мошенников. Занимайте места у Большого каскада заранее. Вечернее шоу хотят увидеть все. Чтобы не смотреть в затылки соседям, приходите к главной сцене за 1–1,5 часа до начала. Одевайтесь очень тепло. Петергоф стоит на берегу Финского залива. Вечером у воды дует ледяной ветер. Шапка, капюшон, непродуваемая куртка и термос с горячим чаем — ваши лучшие друзья.

Ранее «Городовой» рассказывал, как не испортить себе праздник фонтанов в Петергофе.