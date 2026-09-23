Забытый шарф, орешки для белки и «одноразовый» билет: как не испортить себе праздник фонтанов в Петергофе

26 и 27 сентября в Петергофе пройдет знаменитый осенний фестиваль. Нас ждут световые шоу, уличный театр и уютная атмосфера.
Важно: билет работает только один раз
Запомните самое главное правило: один билет — один вход.
Приложили билет к турникету? Всё, он погашен. Если вы решите выйти из парка — забрать шарф из машины или купить воду в магазине — вернуться назад не получится. Придется покупать новый билет, рассказали в канале музея-заповедника.
Поэтому сразу берите с собой всё нужное: теплую одежду, перекус и хорошее настроение.
Когда приезжать и где брать билеты
Праздник проходит в субботу и воскресенье с 10:00 до 21:00.
Зайти в парк можно с 10:00 до 20:20. Кассы на месте закрываются в 20:00.
Совет: покупайте билеты заранее на официальном сайте. На входе всегда собираются огромные очереди, а количество билетов ограничено.
Что посмотреть днем
Программа в парке идет весь день. Вот самые интересные точки:
- Запуск «Самсона» в 11:00. Легендарный фонтан включат под специальную музыку, написанную для фестиваля.
- Инсталляции (10:00–21:00). По всему парку разбросаны арт-объекты. Их тема — детство и теплые воспоминания.
- «Мастерская чудес» (12:00–18:00). У ресторана «Штандарт» пройдут детские мастер-классы. А еще там можно поиграть в старинные игры: крокет и городки.
- Уличный театр (13:45–19:00). У каскада «Шахматная гора» выступят артисты театра «Странствующие куклы господина Пэжо». Представления идут по сеансам каждый час.
- Бесплатная почта. Только в субботу с 16:00 до 19:00 у Большой оранжереи можно бесплатно отправить праздничную открытку в любой город России.
Главное событие — шоу «Счастье»
Самое яркое зрелище начинается вечером.
В 20:30 у Большого каскада стартует 3D-мэппинг мюзикл «Счастье». Фасад Большого дворца превратится в гигантский экран. Зрителей ждут световые проекции, лазеры, музыка и подсвеченные фонтаны.
Сбор гостей начинается с 20:00. Шоу длится 32 минуты. Лучшие места у каскада быстро разбирают, поэтому подходите заранее.
Полезные лайфхаки для гостей
Чтобы поездка принесла только удовольствие, учтите несколько простых вещей:
- Одевайтесь очень тепло. Парк стоит на берегу Финского залива. Вечером у воды будет сильный и холодный ветер. Удобная обувь, шапка и шарф — ваши лучшие друзья.
- Возьмите пауэрбанк. На холоде телефоны садятся моментально, а вам точно захочется сделать много фото и видео.
- Скачайте карту заранее. Из-за большого скопления людей мобильный интернет в парке может работать с перебоями. Скачайте карту в формате PDF на телефон или возьмите бесплатную печатную версию у волонтеров на входе.
- Музеи работают иначе. Большой дворец и другие музеи парка в дни фестиваля работают по сокращенному графику. Билеты туда продаются отдельно и только в кассах самих музеев.
Ранее «Городовой» рассказывал, как меняется график Петергофа из-за праздника «Счастье».