Забытый шарф, орешки для белки и «одноразовый» билет: как не испортить себе праздник фонтанов в Петергофе

В конце сентября Нижний парк Петергофа превратится в сказку.

26 и 27 сентября в Петергофе пройдет знаменитый осенний фестиваль. Нас ждут световые шоу, уличный театр и уютная атмосфера.

Важно: билет работает только один раз

Запомните самое главное правило: один билет — один вход.

Приложили билет к турникету? Всё, он погашен. Если вы решите выйти из парка — забрать шарф из машины или купить воду в магазине — вернуться назад не получится. Придется покупать новый билет, рассказали в канале музея-заповедника.

Поэтому сразу берите с собой всё нужное: теплую одежду, перекус и хорошее настроение.

Когда приезжать и где брать билеты

Праздник проходит в субботу и воскресенье с 10:00 до 21:00.

Зайти в парк можно с 10:00 до 20:20. Кассы на месте закрываются в 20:00.

Совет: покупайте билеты заранее на официальном сайте. На входе всегда собираются огромные очереди, а количество билетов ограничено.

Что посмотреть днем

Программа в парке идет весь день. Вот самые интересные точки:

Запуск «Самсона» в 11:00. Легендарный фонтан включат под специальную музыку, написанную для фестиваля.

Легендарный фонтан включат под специальную музыку, написанную для фестиваля. Инсталляции (10:00–21:00). По всему парку разбросаны арт-объекты. Их тема — детство и теплые воспоминания.

По всему парку разбросаны арт-объекты. Их тема — детство и теплые воспоминания. «Мастерская чудес» (12:00–18:00). У ресторана «Штандарт» пройдут детские мастер-классы. А еще там можно поиграть в старинные игры: крокет и городки.

У ресторана «Штандарт» пройдут детские мастер-классы. А еще там можно поиграть в старинные игры: крокет и городки. Уличный театр (13:45–19:00). У каскада «Шахматная гора» выступят артисты театра «Странствующие куклы господина Пэжо». Представления идут по сеансам каждый час.

У каскада «Шахматная гора» выступят артисты театра «Странствующие куклы господина Пэжо». Представления идут по сеансам каждый час. Бесплатная почта. Только в субботу с 16:00 до 19:00 у Большой оранжереи можно бесплатно отправить праздничную открытку в любой город России.

Главное событие — шоу «Счастье»

Самое яркое зрелище начинается вечером.

В 20:30 у Большого каскада стартует 3D-мэппинг мюзикл «Счастье». Фасад Большого дворца превратится в гигантский экран. Зрителей ждут световые проекции, лазеры, музыка и подсвеченные фонтаны.

Сбор гостей начинается с 20:00. Шоу длится 32 минуты. Лучшие места у каскада быстро разбирают, поэтому подходите заранее.

Полезные лайфхаки для гостей

Чтобы поездка принесла только удовольствие, учтите несколько простых вещей:

Одевайтесь очень тепло. Парк стоит на берегу Финского залива. Вечером у воды будет сильный и холодный ветер. Удобная обувь, шапка и шарф — ваши лучшие друзья. Возьмите пауэрбанк. На холоде телефоны садятся моментально, а вам точно захочется сделать много фото и видео. Скачайте карту заранее. Из-за большого скопления людей мобильный интернет в парке может работать с перебоями. Скачайте карту в формате PDF на телефон или возьмите бесплатную печатную версию у волонтеров на входе. Музеи работают иначе. Большой дворец и другие музеи парка в дни фестиваля работают по сокращенному графику. Билеты туда продаются отдельно и только в кассах самих музеев.

Ранее «Городовой» рассказывал, как меняется график Петергофа из-за праздника «Счастье».