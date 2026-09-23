Новогодние выходные 2026–2027 изменили: когда и как отдыхаем - точные даты

Какие длинные праздники ждут россиян

Календарь выходных на 2027 год наконец утвердили — можно смело строить планы. Правительство закрепило перенос дней, так что даты длинных каникул теперь не поменяются.

Особенно радует старт года: почти две недели без работы — отличный повод устроить себе настоящий праздник.

Новогодние каникулы: целых 11 дней

Отдыхать будем с 31 декабря 2026 года по 10 января 2027 года включительно. Такой длинный блок получился за счёт переноса выходных: субботу 2 января перенесли на 5 ноября, а воскресенье 3 января — на 31 декабря 2027 года.

На работу выйдут только 11 января, так что времени на ёлочные хлопоты и неспешные посиделки хватит с запасом.

Другие длинные выходные в 2027 году

Помимо Нового года, впереди ещё несколько приятных пауз:

21–23 февраля — три дня (за счёт переноса с 20 февраля);

6–8 марта — три дня;

1–3 мая и 8–10 мая — по три дня подряд;

12–14 июня — три дня;

4–7 ноября — четыре дня;

31 декабря — отдельный выходной.

Как грамотно использовать календарь

Зная точные даты, проще спланировать отпуск: праздничные дни не входят в его продолжительность, а одну из частей отпуска обязательно делают не короче 14 дней.

Это удобно: можно присоединить отпуск к длинным выходным и получить почти мини-отпуск.

Вывод

Утверждённый календарь делает планирование предсказуемым: никаких сюрпризов с переносами. Длинные выходные — хороший шанс и отдохнуть, и съездить куда-то, и просто выдохнуть. Главное — заранее всё отметить в своём графике, чтобы потом не жалеть о пропущенных днях.

Мнение россиян

«11 дней подряд — это серьёзно. Можно наконец съездить к родителям в другой город и не торопиться обратно», — поделилась Ольга из Екатеринбурга. «Люблю майские: если взять пару дней отпуска, получается почти неделя. В этом году точно так сделаю», — рассказал Дмитрий из Казани. «Ноябрьские четыре дня — самое то для короткой поездки. Главное, билеты заранее купить», — отметила Марина из Санкт‑Петербурга.

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