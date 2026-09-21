Сладкий рассольник и 18 вариантов «Павловой»: чем удивит гастрономический октябрь в Петербурге

Эксперт рассказал о самых интересных событиях, которые стоит посетить.

Октябрь в Петербурге — это прохладный ветер с Финского залива и желание зайти в теплое место. Город ответит на это отличными гастрономическими событиями.

В середине осени нас ждут напитки на берегу моря, необычные сладости и главная тусовка шеф-поваров.

Издатель ресторанного гида The Taste Алексей Поликарпов, рассказал "Городовому", куда стоит заглянуть.

Сладкий рассольник и юбилей «Павловой»: «Петербургский десерт»

Когда: по 8 октября

Где: 173 заведения по всему городу

Петербург стремится стать кулинарной столицей, и этот фестиваль — часть большого проекта. У него нет одной площадки. Вы просто приходите в одно из 173 кафе-участников и покупаете фестивальный десерт. За вход платить не нужно.

Главная тема этого года — 100-летие знаменитого десерта «Павлова».

"В этом году — 18 вариаций «Павловой» к столетию десерта, шефы работали по Радецкому (1862) и Молоховец (1861). Есть курьёзы вроде десерта «Ленинградский рассольник» в «Саду Айвори»: перловый крамбл, ганаш из укропа, огуречный сорбет. Финал конкурса 8 октября. Организаторы — Комитет по туризму и «Фонтанка»", - рассказывает эксперт.

Где рождается кулинарная мода: гастрофест MEGUSTRO

Когда: 6–8 октября

Где: конгрессные площадки города

MEGUSTRO — это уже десятый, юбилейный фестиваль для тех, кто работает в общепите. Сюда собираются шеф-повара, рестораторы и отельеры со всей страны.

Обычному туристу сюда попасть сложнее, да и формат тут скорее деловой. Но знать о нем стоит. Именно на MEGUSTRO шефы участвуют в кулинарных баттлах, делятся секретами и задают тренды.

Всё, что они придумают и обсудят здесь, через пару месяцев появится в меню ваших любимых ресторанов.

Фестиваль «Яблочко на Неве»

Когда: 24–25 октября

Где: Севкабель Порт, павильон «Цех»

Это главный массовый праздник напитков в этом месяце. Сюда съедутся лучшие мастера страны — Andreev Cider, Solville и другие мастера. Кроме натурального яблочного сидра, будут крафтовое пиво и медовуха.

"Билет стоит от 1500 рублей. В билет входят фирменный бокал и три дегустации по 50 мл; первые 100 билетов дешевле. Внутри — часть экспозиции Музея сидра, лекции о сидроделии, разговор напрямую с производителями, гастрозона, живая музыка", - рассказывает Алексей Поликарпов.

Важно: вход строго 18+.

Осень — не повод сидеть дома. Выбирайте, что вам больше по душе, зовите друзей и отправляйтесь пробовать Петербург на вкусю

Ранее «Городовой» рассказывал, куда успеть в Петербурге до конца сентября.