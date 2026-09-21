Обрезаю комнатную герань по правилу 3-5-7: за 28 дней – и пышный куст без единого вытянутого стебля

Герань вытянулась и потеряла форму? Метод 3-5-7 — три стебля, пять почек и неделя покоя — вернёт кусту пышность всего за четыре недели.

Вытянувшиеся побеги и редкие листья портят вид даже самой красивой пеларгонии. Исправить ситуацию помогает грамотная обрезка. Опытные цветоводы используют простую схему, которая преображает куст за четыре недели, пишет "ПРО Город".

Метод 3-5-7: три стебля, пять почек, семь дней покоя

Схема проста и эффективна. Сначала куст прореживают: убирают слабые, кривые и сухие ветки, оставляя три самых крепких стволика. Каждый из них укорачивают так, чтобы осталось ровно пять живых почек, направленных наружу.

Первую неделю растение не поливают и не подкармливают — ткани затягиваются, силы перераспределяются. Такая пропорция создаёт баланс между корнями и надземной частью и стимулирует рост боковых побегов.

Инструмент дезинфицируют спиртом. Срез делают под углом 45 градусов, отступая 5 мм выше почки. Ранки присыпают толчёным углём или корицей. Срезанные здоровые черенки можно укоренить, а высушенные листья герани отпугивают моль в шкафах.

После обрезки растение ставят в светлое место с температурой 16–18 C, без сквозняков. Поливают осторожно, только после просыхания верхнего слоя. Через 10–14 дней появляются зелёные ростки. Когда они окрепнут, дают мягкую подкормку. К 28-му дню куст становится плотным и шарообразным.

Личный опыт автора

Автор «Городового» Евгения Сухова формирует герани много лет. Она строго соблюдает метод 3-5-7 и советует не выбрасывать срезанные черенки: их можно укоренить в воде с таблеткой активированного угля — так они быстрее дают корни и меньше загнивают. Ещё один её приём: после обрезки она накрывает куст прозрачным пакетом на два дня, создавая парниковый эффект. Это помогает почкам проснуться быстрее. А для полива в период восстановления она использует талую воду — она мягче и лучше усваивается.

Метод 3-5-7 — простой способ вернуть герань к жизни. Три стебля, пять почек и неделя покоя творят чудеса. Следуйте советам, и через месяц ваш куст станет пышным и здоровым.

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