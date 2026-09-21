Забудьте о запахе пота на весь день: смочите ватный тампон и протрите подмышки - лайфхак из СССР

Избавляемся от запаха пота с помощью соды - народный лайфхак

В СССР наблюдались сложности с продажей косметики и средствами гигиены, из-за чего женщинам приходилось выкручиваться из ситуации. В период дефицита в продаже не было дезодорантов, поэтому в качестве средства от пота пользовались особым раствором. Этот метод дожил до наших времен, так как он является надежным и безопасным.

Подробнее о средстве

Речь идет о привычной пищевой соде. Этот порошок пригодится не только для уборки или готовки, но создания средства от неприятного запаха. Стоит отметить, что обычно пот не пахнет, ведь запах образуется от бактерий, которые размножаются во влажной среде.

Магазинные дезодоранты или антиперспиранты всего лишь маскируют запах или блокируют работу потовых желез. Сода работает по-другому. Она уничтожает бактерии, а также создает щелочную среду, которая является для них неблагоприятной. После соды пот продолжит выделяться, но уже запаха не будет.

Готовим раствор

Добавьте в стакан воды одну столовую ложку соды, размешайте и приступайте к использованию. Смочите ватный тампон в жидкости, протрите подмышки. Эффект от соды будет длиться в течение всего дня. Если дома есть пустой флакон с распылителем, то можно перелить раствор туда. Это сделает процесс использования еще более быстрым и приятным.

Добавляем аромат

Сода не имеет выраженного запаха, поэтому можно попробовать добавить в воду несколько капель эфирного масла. Следует знать меру, иначе запах будет слишком резким.

Важно: никогда не используйте соду в сухом виде. Порошок нельзя наносить на подмышки, иначе кожа будет раздражена, сообщает progorod43.ru.

Почему сода набирает популярность

Люди намеренно отказываются от привычных магазинных средств из-за сомнительного состава. Любые покупные дезодоранты и антиперспиранты содержат соли алюминия, спирт, парабены и отдушки, которые приводят к аллергии, сухости. При этом такие средства не решают проблему с бактериями.

Личный опыт

Автор “Городового” Полина Аксенова использует содовый раствор в жаркую погоду, когда коже нужно особенно “дышать”. Ей не нравится запах соды, поэтому она всегда добавляет в стакан с раствором две капли масла лаванды. Аромат получается очень приятным и ненавязчивым.

Отзывы

“Отказалась от привычных дезодорантов после проблем со здоровьем. Сода действует мягко, я использую ее уже более двух лет. Ни разу не подводила. Без проблем ношу светлые и темные вещи”. “Меня можно назвать амбассадором соды. Так нахваливала это средство, что теперь для подмышек его используют свекровь, муж, а также все мои подруги”.

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