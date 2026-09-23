Петербург готовится к зиме: хватит ли дворников, техники и тепла в домах

Зима в Петербурге — это всегда серьезный экзамен для городских служб.

Власти города на Неве заверяют: к снегопадам и морозам Северная столица готова. На недавнем заседании правительства председатель жилищного комитета Денис Удод озвучил свежие цифры.

Дворники и техника: кто будет чистить дворы?

Главная хорошая новость — острая нехватка рабочих рук осталась в прошлом. Штат дворников набран на 86%. Чистить улицы и дворы будут 5,5 тысяч человек, пишет издание.

Для уборщиков обустроили 398 тёплых дворницких, где можно согреться и отдохнуть. Из инвентаря выдали всё необходимое: лопаты, ледорубы, скребки и мётлы. Сбивать сосульки с крыш отправят еще 1,5 тысячи специалистов.

С водителями уборочной техники проблем почти нет — штат укомплектован на 98%. Каждое утро на улицы города сможет выходить свыше 800 специальных машин.

Чем будут посыпать дороги?

На борьбу с гололёдом уже заготовили 38 тонн противогололёдных материалов. Этого запаса точно хватит минимум до середины января. Остатки реагентов докупят позже, когда утвердят следующий бюджет.

Городские службы обещают использовать современные материалы. Они должны мягче действовать на обувь петербуржцев и лапы домашних животных.

Тепло в домах: паспорта готовы, бюджет спасен

Все 24 тысячи жилых домов Петербурга успешно получили паспорта готовности к отопительному сезону. За лето коммунальщики успели подлатать 2,5 тысячи крыш и привели в порядок тысячи батарей и труб, рассказал Денис Удод, пишет "ДП".

Проверки и защита от аварий

Специалисты проверили каждый шестой дом в городе. Без замечаний не обошлось. Чаще всего инспекторы находили две проблемы:

технические этажи и подвалы были завалены мусором;

на трубах в подвалах не было теплоизоляции.

Все нарушения заставили быстро устранить.

Если в морозы где-то всё же прорвёт трубу, дежурить будут 346 аварийных бригад. При серьезных коллапсах их число быстро увеличат почти до 500. В распоряжении спасателей есть генераторы, сварочные аппараты и спецтехника.

Судя по отчетам, город готов к зиме достойно. А вот насколько гладко всё пройдет на самом деле — покажут первые сильные снегопады.

Ранее «Городовой» рассказывал, когда включат отопление в Петербурге и Ленобласти.