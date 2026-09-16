Скоро согреемся: когда включат отопление в Петербурге и Ленобласти

Осень вступает в свои права, а это значит, что главный вопрос на ближайшие недели — когда же батареи в квартирах станут теплыми?

Все трубы проверены, котельные готовы

И Петербург, и Ленинградская область к зиме готовы почти на 100%. Смольный сообщал об этом еще в конце лета, Администрация Ленобласти рассказала о готовности накануне.

В области остались мелкие доделки в паре районов, но их закончат уже к концу недели.

В самом Петербурге масштабная подготовка тоже финишировала. Специалисты обследовали тысячи километров сетей, сотни котельных, а также подготовили к зиме 24 тысячи жилых домов, школы, детские сады и больницы.

Самое приятное: весенние и летние проверки показали, что трубы в хорошем состоянии — прорывов зимой быть не должно.

Правило «пяти дней»: когда именно дадут тепло?

Многие думают, что отопление включают сразу, как только выпадает первый холодный день. На самом деле есть четкое правило.

Чтобы котельные заработали на полную мощность, среднесуточная температура воздуха должна опуститься до +8 °C или ниже и продержаться на этом уровне ровно 5 дней подряд.

Обычно в нашем регионе такая погода устанавливается в конце сентября или начале октября. Например, в прошлом году регулярное отопление включили 3 октября.

Кому включат первыми?

Тепло в город приходит не одномоментно, а поэтапно.

Сначала власти запускают «периодическое протапливание». Это происходит, если на улице резко похолодало, но 5 дней еще не прошло. В первую очередь батареи потеплеют в социальных объектах:

Детские сады и школы; Больницы и поликлиники.

И только потом очередь доходит до жилых домов и офисов.

Полезный совет: что делать, если отопление дали, а батареи холодные?

Частая проблема первых дней отопительного сезона — так называемые воздушные пробки. Тепло в дом подали, но вода не может пройти по трубам из-за скопившегося воздуха.

Если у соседей батареи уже жарят, а у вас все еще холодные:

Проверьте регулятор (вентиль) на своей батарее — возможно, он просто перекрыт.

Если вентиль открыт, звоните в свою управляющую компанию (УК или ТСЖ). Заявку о «завоздушивании» стояка сантехники обязаны устранить быстро.

Официальный приказ о старте отопительного сезона глава администрации подписывает за пару дней до запуска. Отслеживать его можно на сайтах районных администраций или в их официальных соцсетях.

Ранее «Городовой» рассказывал, что сегодня Петербург прогреется до +20°.