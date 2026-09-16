Где в России жить и работать хорошо: Петербург обгоняет Москву, а Ленобласть отстает

Эксперты рынка труда изучили ситуацию в разных уголках страны.

Санкт-Петербург уверенно вошел в топ-5 самых заманчивых мест для карьеры, сообщает "ДП" со ссылкой на hh.ru. А вот Москва неожиданно уступила позиции регионам.

Петербург: высокие зарплаты и любовь к дому

Северная столица заняла пятое место в рейтинге перспективности для трудоустройства.

И вот почему здесь хорошо:

Отличный доход. В среднем работодатели предлагают 91,7 тыс. рублей. Это в четыре раза больше местного прожиточного минимума.

В среднем работодатели предлагают 91,7 тыс. рублей. Это в четыре раза больше местного прожиточного минимума. Работа есть для всех. Уровень безработицы держится на смешной отметке в 1,5%.

Уровень безработицы держится на смешной отметке в 1,5%. Уезжать никто не хочет. Всего 8% жителей Петербурга поглядывают на вакансии в других регионах. Остальные предпочитают работать дома.

Чтобы найти новое место, петербуржцы тратят около пяти месяцев. По нынешним меркам это вполне обычный срок.

Почему Москва оказалась только на девятом месте?

Казалось бы, в столице и денег больше, и вакансий. Медианная зарплата там действительно выше — почти 110 тыс. рублей.

Но в общем рейтинге Москва заняла лишь девятое место. Почему так? Эксперты объясняют: одной зарплаты людям уже мало. В Москве слишком дорогая жизнь, огромные траты на аренду жилья и бешеный ритм.

Поэтому по соотношению «усилия — комфорт — доходы» столица проигрывает другим городам.

Кто же обогнал столицы?

На первых строчках рейтинга расположились регионы, где активно развиваются производство и бизнес:

Татарстан (1-е место) Башкортостан (2-е место) Амурская область (3-е место) Калужская область (4-е место)

В этих местах местный рынок труда стал настолько богатым, что жители перестали уезжать на заработки. А абсолютным рекордсменом по самой низкой безработице в стране стала Нижегородская область — там она составляет всего 0,9%.

Ленобласть

У ближайшего соседа Петербурга дела идут не так гладко. Ленинградская область оказалась лишь на 53-м месте из 85.

Зарплаты здесь неплохие — около 83,5 тыс. рублей. Но на поиск вакансии уходит больше времени — в среднем 5,5 месяцев.

При этом по итогам II квартала 2026 года, которые опубликовали РИА Новости, Ленобласти в числе лидеров по безработице. Из 85 регионов область расположилась на 70-м месте. Петербург - на 22-м.

Особенно сильно сейчас в стране не хватает синих воротничков (рабочих, строителей, водителей), инженеров, а также специалистов в IT и сфере услуг.

Поэтому сейчас правила игры диктует соискатель: люди выбирают не просто высокие цифры в вакансии, а баланс между зарплатой и стоимостью жизни в регионе.

Ранее «Городовой» рассказывал, где в России проще всего найти хорошую работу.