Трамваи возвращаются на мост Александра Невского: что изменилось и чего ждать дальше

Следующий этап ремонта моста запланирован на 2027 год.

Отличная новость для жителей Петербурга! Сегодня по мосту Александра Невского снова поехали трамваи. Четыре месяца ремонта позади. Теперь добираться с правого берега Невы в центр города станет гораздо проще и комфортнее.

Какие маршруты снова в строю?

На мост вернулись сразу четыре популярных трамвая: № 7, 30, 39 и 65. Каждый день ими пользуются больше 40 тысяч человек, сообщили в Смольном.

Мост Александра Невского — абсолютный рекордсмен Петербурга по количеству трамвайных линий. Он работает как главный мост-связующее звено между спальными районами на правом берегу и историческим центром города.

Без стука и лишней тряски: что именно сделали?

Строители провели капитальную перезагрузку путей. Старые рельсы прослужили девять лет, и их полностью демонтировали. Вместо них уложили более прочные новые рельсы отечественного производства. Всего обновили почти два километра путей.

Вот что изменится для пассажиров:

Поездка станет тише. Рельсы соединили методом бесшовной сварки. Трамваи больше не будут громко стучать на стыках.

Рельсы соединили методом бесшовной сварки. Трамваи больше не будут громко стучать на стыках. Поездка станет мягче. Под рельсы уложили специальные резиновые профили. Они гасят вибрацию, поэтому трамвай идет плавно, а сам мост меньше разрушается.

Под рельсы уложили специальные резиновые профили. Они гасят вибрацию, поэтому трамвай идет плавно, а сам мост меньше разрушается. Защита от воды. На участке полностью заменили гидроизоляцию и заново заасфальтировали пространство вокруг путей.

Ювелирная работа вручную

Самой сложной частью ремонта стала замена деформационных швов. Это металлические элементы, которые позволяют мосту «дышать» при смене температур и больших нагрузках.

Кстати, мост Александра Невского — один из самых длинных в городе (вместе с эстакадами его длина почти 900 метров). Нагрузка на него колоссальная.

Чтобы не повредить основные конструкции переправы, строителям пришлось демонтировать старые швы буквально вручную.

Перед тем как пустить пассажирские вагоны, рельсы тщательно протестировали и провели контрольную обкатку.

Планы на 2027 год: очередь за автомобилями

Ремонт трамвайных путей — это только первый этап. В 2027 году начнется второй этап обновления моста. На этот раз строители займутся проезжей частью для машин.

В итоге на переправе обновят больше 26 тысяч квадратных метров асфальта. На разводной части моста уложат специальный легкий литой асфальт, чтобы не утяжелять подъемные механизмы.

Ранее «Городовой» рассказывал, что трамвай возвращается на мост Александра Невского.