Без шума и пыли за 927 миллионов: трамвай возвращается на мост Александра Невского

В Петербурге завершили ремонт моста.

Хорошие новости для жителей Петербурга. Ремонт на мосту Александра Невского подбирается к концу. Уже завтра по нему снова поедут трамваи, сообщили в Комитет по транспорту.

Какие трамваи опять поедут через Неву?

Движение заново запустят в 09:30 утра. На свои привычные маршруты вернутся сразу пять трамваев: № 7, 30, 39, 65 и «А».

Если вы ездите на работу из Красногвардейского или Невского района в центр, добираться станет намного проще и быстрее.

Что успели сделать за четыре месяца?

Мост закрыли на ремонт еще 16 мая. Автобусы и троллейбусы всё это время ходили как обычно. А вот автомобилистам пришлось потерпеть: некоторые съезды перекрывали, из-за чего собирались пробки.

Работы выполняла компания «Трест». Общая стоимость контракта составила почти 927 миллионов рублей, писал "Деловой Петербург".

За эти деньги подрядчик сделал капитальное обновление:

полностью снял старые рельсы и уложил новые;

перестелил асфальт на проезжей части;

нанес свежую дорожную разметку.

Зачем нужен был ремонт и в чем польза?

Мост Александра Невского — самый длинный разводной мост в черте Петербурга. Его длина вместе с эстакадами превышает один километр. Нагрузка на него колоссальная.

Старые рельсы сильно износились. Из-за этого вагоны гремели, а скорость движения падала. Теперь рельсы уложили по современной технологии. Поездки станут более тихими, плавными и безопасными, а сами трамваи будут ходить быстрее.

Ранее «Городовой» рассказывал, почему возникают очереди нв АЗС Петербурга и когда это закончится.