Городовой / Новости Петербурга / Без шума и пыли за 927 миллионов: трамвай возвращается на мост Александра Невского
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Шарлотка с яблоками и курагой: ароматный домашний пирог — пеку, и дом наполняется тёплым запахом корицы Полезное
1 стакан на 10-летнюю сковороду — и она снова как из магазина: прощаемся с маслом при жарке Полезное
Третья станция у Московского вокзала: каким будет метро «Знаменская» в Петербурге Новости Петербурга
Узнал, какое масло лучше брать — 72,5% и 82,5%: оказалось, есть большая разница Новости Петербурга
Авангард, фарфор и дух Ленинграда: 130 сокровищ Пелагеи Шуриги покажут в Михайловском замке спустя 30 лет Новости Петербурга
Теги
Санкт-Петербург Лайфхак Сад-огород Рецепты Прогноз погоды
Категории
Вопросы о Петербурге Полезное

Без шума и пыли за 927 миллионов: трамвай возвращается на мост Александра Невского

Опубликовано: 15 сентября 2026 15:11
 Проверено редакцией
Без шума и пыли за 927 миллионов: трамвай возвращается на мост Александра Невского
Без шума и пыли за 927 миллионов: трамвай возвращается на мост Александра Невского
Global Look Press / Belkin Alexey / news.ru
В Петербурге завершили ремонт моста. 

Хорошие новости для жителей Петербурга. Ремонт на мосту Александра Невского подбирается к концу. Уже завтра по нему снова поедут трамваи, сообщили в Комитет по транспорту.

Какие трамваи опять поедут через Неву?

Движение заново запустят в 09:30 утра. На свои привычные маршруты вернутся сразу пять трамваев: № 7, 30, 39, 65 и «А».

Если вы ездите на работу из Красногвардейского или Невского района в центр, добираться станет намного проще и быстрее.

Что успели сделать за четыре месяца?

Мост закрыли на ремонт еще 16 мая. Автобусы и троллейбусы всё это время ходили как обычно. А вот автомобилистам пришлось потерпеть: некоторые съезды перекрывали, из-за чего собирались пробки.

Работы выполняла компания «Трест». Общая стоимость контракта составила почти 927 миллионов рублей, писал "Деловой Петербург".

За эти деньги подрядчик сделал капитальное обновление:

  • полностью снял старые рельсы и уложил новые;
  • перестелил асфальт на проезжей части;
  • нанес свежую дорожную разметку.

Зачем нужен был ремонт и в чем польза?

Мост Александра Невского — самый длинный разводной мост в черте Петербурга. Его длина вместе с эстакадами превышает один километр. Нагрузка на него колоссальная.

Старые рельсы сильно износились. Из-за этого вагоны гремели, а скорость движения падала. Теперь рельсы уложили по современной технологии. Поездки станут более тихими, плавными и безопасными, а сами трамваи будут ходить быстрее.

Ранее «Городовой» рассказывал, почему возникают очереди нв АЗС Петербурга и когда это закончится.

Автор:
Юлия Аликова
Новости Петербурга
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️ 1
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью