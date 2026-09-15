Много солнца, рекордный ливень и тёплые ночи: как в Петербурге прошла половина первого месяца осени

Петербург выполнил норму по дождям на 138%.

Вот и пролетела первая половина сентября. Сейчас над Петербургом стоит отличная погода, поэтому самое время подвести промежуточные итоги. Сентябрь уже успел нас и порадовать, и сильно удивить.

Теплее нормы, но без жары

Начало осени в этом году выдалось очень комфортным. Средняя температура держится в районе +15 градусов. Это даже чуть выше климатической нормы — примерно на 0,5 градуса, рассказал главный синоптик Петербурга Александр Колесов.

Изнуряющей жары не было. Самым жарким днем стало 9 сентября, когда столбики термометров поднялись до +23 градусов.

Ночи тоже долго сохраняли летнее тепло — от +10 до +15 градусов. Лишь недавно город ощутил первое осеннее дыхание: температура в центре опустилась до +6,6. Впереди ещё одна прохладная ночь, но потом в Петербург снова вернётся тепло.

Солнце, которое удивило всех

Петербуржцев сложно удивить дождями, а вот солнцем — запросто. И первая половина сентября в этом плане приятно порадовала.

За две недели было всего два дня, когда солнце вообще не показалось из-за туч. В остальное время оно светило почти 76 часов. Это больше половины от нормы на весь месяц! Для нашего города такая светлая и сухая осенняя погода — настоящая удача.

Рекордный ливень перечеркнул сухую статистику

Единственное, в чём погода переборщила, — это осадки. Дожди капали 12 дней из 15. В итоге норму по воде город уже перевыполнил, получив 138% от плана на весь месяц.

Главным виновником этой статистики стал один-единственный день — 4 сентября. Тогда на город обрушился невероятный шторм. За сутки выпало почти 44 миллиметра осадков!

Это абсолютный рекорд для сентября за всю историю метеонаблюдений в Петербурге. За один день на город вылилось три четверти от всей месячной нормы воды.

Что в итоге?

Первая половина сентября получилась контрастной. С одной стороны — много солнца и мягкая погода, с другой — один мощный суперливень.

Впереди нас ждёт очередное потепление. А значит, классическое питерское «бабье лето» ещё продолжается. Наслаждаемся теплыми деньками и не забываем брать с собой зонт!

Ранее «Городовой» рассказывал, что синоптики пообещали Петербургу идеальную погоду с прогревом до +19°.