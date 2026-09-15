Готовлю простой салат «Две баночки» за 2 минуты — можно есть вечером, калорийность минимальная

Салат из фасоли и шампиньонов готовится за две минуты из доступных продуктов — и всегда съедается до последней ложки.

Этот салат готовят, когда времени нет совсем, а на стол хочется поставить что-то вкусное. Это настоящая «палочка-выручалочка» — быстрая, сытная и при этом низкокалорийная, делится кулинарный блогер Алена Митрофанова.

Ингредиенты

консервированная красная фасоль — 1 банка;

консервированные резаные шампиньоны — 1 банка;

майонез — 1 столовая ложка (у меня домашний);

чеснок — 1–2 зубчика;

петрушка — небольшой пучок;

соль и перец — по вкусу.

Как готовить

Из обеих банок слейте жидкость и высыпьте содержимое в миску. Петрушку мелко нарежьте и отправьте туда же. Чеснок пропустите через пресс — достаточно двух небольших зубчиков. Слегка посолите, при желании поперчите, добавьте ложку майонеза и тщательно перемешайте. Готовый салат выложите в сервировочное кольцо — так он выглядит аккуратнее на тарелке.

Всё, блюдо готово буквально за пару минут.

Почему стоит попробовать

Салат выручает, когда гости на пороге или просто не хочется стоять у плиты. Фасоль даёт сытость, шампиньоны — текстуру, а чеснок и петрушка добавляют аромат. Майонез можно взять любой, но с домашним вкус получается особенно нежным.

Личный опыт корреспондента

Корреспондент «Городового» Евгения Сухова однажды приготовила этот салат перед приходом гостей — буквально за пять минут до звонка в дверь. Все решили, что она готовилась полдня. Теперь это её дежурный рецепт: быстро, просто и всегда съедается до последней ложки. Евгения рекомендует его всем, кто ищет лёгкое и сытное блюдо на каждый день, которое не отнимает времени.

Вывод

Салат из фасоли и шампиньонов — простой рецепт на каждый день, который готовится за две минуты из доступных продуктов. Он лёгкий, сытный и подходит для любого стола. Если вы его ещё не пробовали, вы приятно удивитесь.

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