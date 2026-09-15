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«Шторм» в Петербурге: почему «Зенит» буксует и что Семак планирует делать дальше

Опубликовано: 15 сентября 2026 12:32
 Проверено редакцией
«Шторм» в Петербурге: почему «Зенит» буксует и что Семак планирует делать дальше
«Шторм» в Петербурге: почему «Зенит» буксует и что Семак планирует делать дальше
Global Look Press / Maksim Konstantinov
«Зенит» уйдет на международную паузу.

«Зенит» больше не выглядит непобедимой машиной. После восьми туров сине-бело-голубые идут только пятыми в таблице РПЛ. Команда уже потерпела три поражения, а отставание от лидера довольно ощутимое.

Впереди пауза на игры сборных, но расслабляться питерцам некогда.

Важный матч

Перед уходом на перерыв «Зениту» предстоит игра с «Балтикой». Главный тренер Сергей Семак не скрывает: команда хочет уйти на паузу на позитивной ноте. Для этого нужна только победа, передает его слова "Чемпионат".

После матча футболистам дадут буквально пару дней отдыха. Затем игроки разъедутся по своим национальным командам. А те, кто останется в Санкт-Петербурге, начнут готовиться к товарищеской встрече. «Зенит» сыграет с китайским клубом «Шанхай Шэньхуа».

В чем проблема: тренер или футболисты?

Слабые результаты питерцев вызывают всё больше вопросов у экспертов. Футбольный агент Тимур Гурцкая считает, что причины спада кроются в руководстве командой, пишет sportsdaily.

По его мнению, состав у «Зенита» по-прежнему самый сильный в стране. Плохих игроков там просто нет. А значит, главная проблема — это работа Сергея Семака, который пока не может выжать из этого состава максимум.

«Краснодар» давит, но Москва бесит сильнее

Сейчас питерцы отстают от лидирующего «Краснодара» на пять очков. Впереди «Зенита» находятся также «Спартак», ЦСКА и «Динамо».

Интересно, что возможную потерю чемпионства в Питере воспринимают без паники. Гурцкая отметил важную деталь: если золотые медали заберет «Краснодар», в Санкт-Петербурге это переживут легко.

Гораздо больно заденет тщеславие клуба победа кого-то из московских конкурентов. Клубы из столицы для «Зенита» — как красная тряпка для быка.

Ранее «Городовой» рассказывал, что Сергей Семак разнёс судейство после поражения от ЦСКА.

Автор:
Юлия Аликова
Новости Петербурга
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