Сцена под ногами и распахнутый пиджак: любимый актер Петербурга Кирилл Лавров снова «шагает» по Петроградке

В Петербурге открыли памятник легендарному Кириллу Лаврову.

Сегодня в Петербурге произошло долгожданное событие. В Ораниенбаумском саду, на пересечении Чкаловского проспекта и Ораниенбаумской улицы, открыли памятник народному артисту СССР Кириллу Лаврову, сообщили в Смольном.

На открытие пришли не только чиновники и артисты, но и простые горожане, для которых Лавров всегда был «своим».

Актер, который куда-то спешит

Скульптура получилась очень живой и динамичной. Кирилл Лавров запечатлен в движении: распахнутый пиджак, легкая стремительная походка и знакомый многим широкий жест.

Кажется, будто актер просто вышел из театра и спешит по своим делам на Петроградке.

Постамент выполнен в форме круга, который одновременно напоминает и театральную сцену, и древний амфитеатр. Высота памятника — 2,5 метра.

Над монументом работали известный скульптор Георгий Франгулян и архитектор Олег Харченко.

Место памяти и важные даты

Место для памятника выбрали не случайно. Петроградская сторона — это родной район для Лаврова, он жил неподалеку и очень любил здесь гулять.

Открытие монумента приурочили сразу к двум событиям: 101-й годовщине со дня рождения актера и 150-летию Союза театральных деятелей.

К слову, ровно год назад на этом самом месте заложили первый камень. На то, чтобы создать и установить скульптуру, ушел ровно год.

Чем запомнился Кирилл Лавров

Младшее поколение помнит Лаврова по роли Понтия Пилата в сериале «Мастер и Маргарита». Зрители постарше любят его за фильмы «Братья Карамазовы» и «Укрощение огня».

Но главным делом жизни актера был Большой драматический театр (БДТ). Лавров прослужил там полвека. В 1989 году, когда умер великий режиссер Георгий Товстоногов, театр оказался на грани кризиса.

Актеры сами попросили Лаврова стать руководителем. Он не был режиссером, но обладал огромным авторитетом.

Теперь любимый актер снова вернулся на улицы родного города — улыбающийся, энергичный и бесконечно увлеченный жизнью.

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