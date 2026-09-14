Безымянных мостов в Петербурге стало меньше: три получили названия

В Петербурге три моста на юго-западе города получили новые названия — в честь тех, кто защищал блокадный Ленинград. Имена защитников теперь увековечены на памятных табличках. Это приурочено к 85-й годовщине со дня начала блокады.
Кому посвящены мосты
Мост на улице Адмирала Трибуца назван в честь капитана 1-го ранга Михаила Нефедова — он возглавлял военно-автомобильную дорогу №101, известную как «Дорога жизни».
Переправа на улице Катерников получила имя Валаамских юнг — подростков 15–17 лет, которые прошли подготовку в школе боцманов и сражались на Невском пятачке.
Третий мост назван в память инженера Ивана Зубкова, который руководил строительством оборонительных рубежей и возведением стратегической железнодорожной линии «Дорога Победы» зимой 1943 года.
Память о блокаде живет не только в монументах, но и в таких небольших, но важных деталях городского пространства.
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