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Безымянных мостов в Петербурге стало меньше: три получили названия

Опубликовано: 14 сентября 2026 18:46
 Проверено редакцией
Городовой ру
Безымянных мостов в Петербурге стало меньше: три получили названия
фото Global Look Press
Мосты с именами героев блокады

В Петербурге три моста на юго-западе города получили новые названия — в честь тех, кто защищал блокадный Ленинград. Имена защитников теперь увековечены на памятных табличках. Это приурочено к 85-й годовщине со дня начала блокады.

Кому посвящены мосты

Мост на улице Адмирала Трибуца назван в честь капитана 1-го ранга Михаила Нефедова — он возглавлял военно-автомобильную дорогу №101, известную как «Дорога жизни».

Переправа на улице Катерников получила имя Валаамских юнг — подростков 15–17 лет, которые прошли подготовку в школе боцманов и сражались на Невском пятачке.

Третий мост назван в память инженера Ивана Зубкова, который руководил строительством оборонительных рубежей и возведением стратегической железнодорожной линии «Дорога Победы» зимой 1943 года.

Память о блокаде живет не только в монументах, но и в таких небольших, но важных деталях городского пространства.

Ранее «Городовой» рассказывал, как в Летнем саду пройдет праздник фонтанов.

Автор:
Анастасия Чувакова
Новости Петербурга
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