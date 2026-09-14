Хозяйки скупают ватные диски из Fix Price упаковками, но не для умывания - 5 мест, где эти круглые помощники нужнее

Ватным дискам нашли неожиданное применение

Ватные диски из Fix Price (Фикс Прайс) стоят недорого, поэтому умные и экономные хозяйки стали покупать их не только для умывания. В быту им можно найти несколько способов применения.

1. Протереть клавиатуру

Клавиши можно протереть диском, слегка смоченным спиртом или средством для стёкол. Также ватный диск можно разделить пополам, накрутить на зубочистку или пинцет. Таким «инструментом» удобно вычищать пыль и крошки между клавишами ноутбука, а также в решётках вентиляции, в уголках оконных рам и в пазах мебели.

2. Полировка обуви и кожи

Ватный диск пригодится и для ухода за обувью и другими кожаными изделиями. Немного крема наносят на диск и круговыми движениями растирают по коже. Диск не оставляет ворсинок и равномерно распределяет средство.

3. Уход за комнатными растениями

Ватным диском, смоченным водой, протирают крупные и средние листья комнатных растений: фикусов, монстер, орхидей. Пыль убирается мягко, без повреждений.

Этим способом пользуется и корреспондент Артём Петров.

Личный опыт корреспондента

Артем всегда протирает листья замиокулькаса именно ватными дисками. По его словам, они не оставляют разводов и не травмируют плотные глянцевые пластины. Одного диска хватает на два-три крупных листа. Артём смачивает диск отстоянной водой и аккуратно проходит по каждому листу с двух сторон.

4. Ароматическое саше

На ватный диск капают 2–3 капли эфирного масла и кладут в шкаф с одеждой, в спортивную сумку, в ящик с бельём или в автомобиль. Запах держится несколько дней, потом диск можно заменить на новый. Такой ароматизатор дешевле готовых саше, и аромат можно составить самостоятельно, сочетая разные масла, пишет progorod33.

5. Защита пола от царапин

Из нескольких ватных дисков вырезают кружки по размеру ножек стула или стола. Их подкладывают под мебель, чтобы, двигая ее, не царапать ламинат или линолеум. Более того, такая подложка смягчает давление на пол от самой мебели - вмятин на полу не остается.

Вывод

Ватные диски из Fix Price — дешёвый расходник, который пригодится не только в ванной. Они помогают чистить труднодоступные места, ухаживать за обувью и растениями, ароматизировать шкаф и защищать полы. Несколько упаковок стоит держать под рукой — умная хозяйка найдет применение этой практичной вещи, тем более что срок хранения у ватных дисков большой.

Ранее Городовой рассказал, зачем скупать шиншилловые коврики в магазине обуви.

Не является рекламой, публикация носит информационный характер.