Городовой / Новости Петербурга / 1 хитрость при хранении – и яблоки с дачи ем до Нового года, хрустят как первый снег
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Хвататься за плоскорез или договариваться: что делать, если соседский участок зарос и сорняки переходят к вам Новости Петербурга
Беру обычную спичку — и из окон больше не дует даже при сильном ветре: 2 минуты, и подоконник тёплый Полезное
Квитанции "потяжелеют" с 1 октября: где ЖКХ подорожает сильнее всего Новости Петербурга
Порционное горячее блюдо в лодочках «А-ля жульен»: украсит собой любой праздник — просто, красиво и сытно Полезное
Забыли вещи в метро или на вокзале в Петербурге: что делать Новости Петербурга
Теги
Санкт-Петербург Лайфхак Сад-огород Рецепты Прогноз погоды
Категории
Вопросы о Петербурге Полезное

1 хитрость при хранении – и яблоки с дачи ем до Нового года, хрустят как первый снег

Опубликовано: 14 сентября 2026 18:02
 Проверено редакцией
1 хитрость при хранении – и яблоки с дачи ем до Нового года, хрустят как первый снег
1 хитрость при хранении – и яблоки с дачи ем до Нового года, хрустят как первый снег
Городовой ру
Когда убирать яблоки поздних сортов и как их правильно хранить

Чтобы яблоки оставались сочными как можно дольше, важно правильно выбрать момент сбора и создать им подходящие условия. Для длительного хранения подходят только зимние сорта. Они способны пролежать практически до весны, если применить одну хитрость умных садоводов.

Когда снимать яблоки поздних сортов

Самый верный признак спелости — коричневые семечки внутри плода. Также стоит обратить внимание на падалицу: если под деревом лежат крупные, окрашенные плоды — пора собирать урожай.
Снимайте фрукты в сухую погоду, лучше утром. Яблоки для хранения нужно срывать аккуратно, вместе с плодоножкой, не стирая естественный восковой налёт, который защищает плоды от гниения.

Как хранить яблоки

Самый надёжный метод — пересыпать яблоки в деревянные ящики. Каждый плод завернуть в бумагу или переложить слои натуральными материалами: сухими опилками лиственных пород, торфом, мхом или листьями дуба. Ящики ставят на стеллажи в тёмном помещении с температурой 0...+5 C и влажностью 85–90%.

Мнение дачников

Многие садоводы считают этот способ самым надёжным.

Ирина делится: «Хранила яблоки в обычных деревянных ящиках, ничем не пересыпала. В неотапливаемом гараже яблоки лежали до Нового года».

Катерина пишет: «Каждое яблоко заворачиваю в газету, складываю в открытые корзинки и в погреб. Некоторые испортились, доели последние только в марте».

Вывод

Правильный сбор и хранение — залог свежести яблок. Снимайте урожай вовремя, отбирайте только целые плоды и пересыпайте их в ящиках натуральными материалами. Соблюдение этих простых правил позволит наслаждаться своим урожаем до самой весны.

Ранее Городовой рассказал, как правильно добавлять падалицу в компост.

Автор:
Артем Петров
Новости Петербурга
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️ 4
🙏 1
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью