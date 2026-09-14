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Покупатели жилья в Петербурге меняют приоритеты: парки и тишина важнее школ

Опубликовано: 14 сентября 2026 17:32
 Проверено редакцией
Городовой ру
Покупатели жилья в Петербурге меняют приоритеты: парки и тишина важнее школ
фото Городовой ру
Как петербуржцы выбирают жилье сейчас

За последние пять лет предпочтения покупателей квартир в Петербурге заметно изменились. Теперь на первом месте после цены и района стоит транспортная доступность — об этом заявили почти 22% опрошенных.

Что в топе у покупателей

По данным группы «Эталон», более 74% петербуржцев за пять лет пересмотрели свои требования к идеальному жилью. Транспортная доступность оказалась главным фактором — её выбрали 21,8% опрошенных.

На втором месте — близость парков и набережных (18,6%), что опередило запросы на социальную (17,3%) и торговую (12,8%) обеспеченность района.

Планировки и безопасность

Внутри самих жилых комплексов приоритеты сместились в сторону удобства и обособленности. Современные планировочные решения интересуют 21,3% покупателей, а закрытая территория и безопасность — 19,3%.

Люди хотят не просто квартиру, а комфортную и защищенную среду вокруг.

Требования к жилью меняются не просто так: люди всё больше ценят время, комфорт и безопасность, а не только квадратные метры.

Ранее «Городовой» рассказывал, на что уходят деньги петербуржцев в 2026 году.

Автор:
Анастасия Чувакова
Новости Петербурга
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