Топ самых «ужасных» станций метро Петербурга: городские легенды и суровая реальность

Самые странные станции петербургского метрополитена

Петербургская подземка славится атмосферой: глубокие тоннели, гулкие переходы и эскалаторы, кажется, уходят к центру земли.

Но среди сотни станций есть такие, что вызывают не восхищение, а скорее недоумение, отмечает источник. О них ходят разговоры, а пассажиры стараются лишний раз там не выходить.

Шушары: станция-анекдот

Ее открытие ждали годами, но реальность оказалась прискорбной: до станции от ближайшей жилой застройки приходится ехать на машине минут пятнадцать.

Ситуация могла бы быть смешной, если бы не была грустной — люди действительно нуждались в нормальном транспорте. Сейчас прокладывают наземные линии, и есть надежда, что проблема решится.

Пролетарская и Волковская: окраинный дух

Пролетарская оправдывает название на все сто: рабочая обстановка чувствуется с первого шага, окраинный характер никуда не делся.

Волковская тоже регулярно попадает в списки худших мест: раньше она обслуживала заводы, которых больше нет, и теперь там почти никто не выходит. Целая станция простаивает — глупо, смешно, но факт.

Петербургский метрополитен — не только про красоту дворцовых интерьеров, но и про суровый быт окраин. И эти станции — лишнее тому подтверждение.

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