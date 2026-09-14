Топ самых «ужасных» станций метро Петербурга: городские легенды и суровая реальность

Петербургская подземка славится атмосферой: глубокие тоннели, гулкие переходы и эскалаторы, кажется, уходят к центру земли.
Но среди сотни станций есть такие, что вызывают не восхищение, а скорее недоумение, отмечает источник. О них ходят разговоры, а пассажиры стараются лишний раз там не выходить.
Шушары: станция-анекдот
Ее открытие ждали годами, но реальность оказалась прискорбной: до станции от ближайшей жилой застройки приходится ехать на машине минут пятнадцать.
Ситуация могла бы быть смешной, если бы не была грустной — люди действительно нуждались в нормальном транспорте. Сейчас прокладывают наземные линии, и есть надежда, что проблема решится.
Пролетарская и Волковская: окраинный дух
Пролетарская оправдывает название на все сто: рабочая обстановка чувствуется с первого шага, окраинный характер никуда не делся.
Волковская тоже регулярно попадает в списки худших мест: раньше она обслуживала заводы, которых больше нет, и теперь там почти никто не выходит. Целая станция простаивает — глупо, смешно, но факт.
Петербургский метрополитен — не только про красоту дворцовых интерьеров, но и про суровый быт окраин. И эти станции — лишнее тому подтверждение.
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