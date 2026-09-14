В Петербурге перенесли сроки работ на трех станциях метро — ремонт затягивается

В петербургском метрополитене скорректировали график работ на 2026 год — сроки по ряду станций сдвигаются. Причинами стали бюджетные ограничения и необходимость доработать проекты.
«Озерки»: старт ремонта отложен
Начало капремонта вестибюля станции «Озерки» перенесли — всё из‑за секвестра бюджета. Конкретную новую дату в метрополитене пока не называют: сначала нужно согласовать финансирование и актуализировать график подрядчиков.
«Фрунзенская»: стройка идёт, но деньги ушли на 2027 год
На «Фрунзенской» продолжают реконструкцию вестибюля и строят единый диспетчерский центр метро. Однако платёж в 1,2 млрд рублей перераспределён на 2027 год, и из‑за этого есть риск, что станцию откроют для пассажиров позже запланированного срока.
«Парк Победы»: пауза ради нового облика
Работы на «Парке Победы» временно остановили: архитектурный облик вестибюля решили изменить, а значит, потребуется перепроектирование. Это тоже может привести к переносу даты открытия станции.
Изменения в графике — не редкость при масштабных стройках, поэтому лучше держать под рукой запасной план передвижения.
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