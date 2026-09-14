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В Петербурге перенесли сроки работ на трех станциях метро — ремонт затягивается

Опубликовано: 14 сентября 2026 14:52
 Проверено редакцией
Городовой ру
В Петербурге перенесли сроки работ на трех станциях метро — ремонт затягивается
фото Global Look Press
Что происходит с «Озерками», «Фрунзенской» и «Парком Победы»

В петербургском метрополитене скорректировали график работ на 2026 год — сроки по ряду станций сдвигаются. Причинами стали бюджетные ограничения и необходимость доработать проекты.

«Озерки»: старт ремонта отложен

Начало капремонта вестибюля станции «Озерки» перенесли — всё из‑за секвестра бюджета. Конкретную новую дату в метрополитене пока не называют: сначала нужно согласовать финансирование и актуализировать график подрядчиков.

«Фрунзенская»: стройка идёт, но деньги ушли на 2027 год

На «Фрунзенской» продолжают реконструкцию вестибюля и строят единый диспетчерский центр метро. Однако платёж в 1,2 млрд рублей перераспределён на 2027 год, и из‑за этого есть риск, что станцию откроют для пассажиров позже запланированного срока.

«Парк Победы»: пауза ради нового облика

Работы на «Парке Победы» временно остановили: архитектурный облик вестибюля решили изменить, а значит, потребуется перепроектирование. Это тоже может привести к переносу даты открытия станции.

Изменения в графике — не редкость при масштабных стройках, поэтому лучше держать под рукой запасной план передвижения.

Ранее «Городовой» рассказывал, куда сходить в Петербурге бесплатно во второй половине сентября.

Автор:
Анастасия Чувакова
Новости Петербурга
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