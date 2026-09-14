Когда сажать озимый чеснок осенью 2026 года: сроки по регионам – эта культура любит точность

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При посадке чеснока под зиму - крайне желательно: 3 компонента в лунку для крупных ядреных головок

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Когда сажать чесок под зиму в 2026-ом: Лунный календарь, сроки по регионам и другие особенности посадки

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Когда сажать озимый чеснок в 2026 году: агроном Давыдова назвала сроки – урожай порадует

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После лука и чеснока - обязательно: 500 г на метр - и почва как пух, экспресс-восстановление

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