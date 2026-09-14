Когда сажать озимый чеснок осенью 2026 года: сроки по регионам – эта культура любит точность

Посадка озимого чеснока завершает перечень агротехнических мероприятий в сентябре. Необходимо заблаговременно подготовить почву, провести отбор семенного материала и строго соблюсти сроки высадки для предотвращения гибели всходов.
Когда сажать озимый чеснок
Универсального графика проведения работ для всех регионов России не предусмотрено, ключевым фактором является текущий прогноз погоды. Оптимальный период для посадки составляет 35–45 дней до установления стабильных отрицательных температур.
При планировании работ следует руководствоваться следующими критериями:
- дневная температура воздуха находится в диапазоне +5…+10 °C;
- возможны ночные заморозки;
- температура почвы на глубине 10 см снижается до +12…+14 °C.
Решающим показателем является устойчивое похолодание, при котором до наступления глубоких морозов сохраняется время, достаточное для успешного укоренения культуры.
Рекомендуемые сроки посадки озимого чеснока по регионам:
- Центральный регион — с середины сентября до начала октября.
- Урал: с начала сентября до первых чисел октября;
- Сибирь: с середины сентября до начала октября;
- юг России: с середины октября до середины ноября.
Указанные сроки могут варьироваться в зависимости от климатических условий конкретного года. При раннем наступлении холодов посадку чеснока следует произвести заблаговременно, тогда как при затяжном теплом периоде сроки могут быть смещены на более поздние даты.
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