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СФР назвал средний размер пенсии после индексаций — как изменятся выплаты россиянам

Опубликовано: 14 сентября 2026 13:15
 Проверено редакцией
Городовой ру
СФР назвал средний размер пенсии после индексаций — как изменятся выплаты россиянам
фото Global Look Press
На что могут рассчитывать пенсионеры России

По свежим данным СФР, страховые выплаты по старости в этом году прибавили больше двух тысяч рублей. Средняя сумма по стране дошла до 27 224 рублей, при этом неработающие пенсионеры получают около 27 850, а работающие — 24 929 рублей.

Звучит обнадеживающе, но за усредненными цифрами прячется серьезный разброс между регионами и категориями получателей.

Как формируются средние значения

Усредненный показатель складывается из северных надбавок и скромных выплат центральных регионов. На Чукотке пенсионеры в среднем получают около 42 тысяч рублей, в Ненецком и Ханты-Мансийском округах, а также на Камчатке и в Магаданской области — порядка 37 тысяч.

В регионах без надбавок суммы ощутимо ниже, передает источник.

Кто на какую пенсию может рассчитывать

Страховая пенсия положена тем, кто накопил минимум 15 лет стажа и 30 пенсионных баллов. Если порог не пройден — назначается социальная выплата, которая заметно уступает страховой.

Работающим пенсионерам тоже перепадает меньше, поскольку доплата до прожиточного минимума им не положена.

Как проверить свою реальную выплату

  • Зайдите в личный кабинет СФР — там отображаются стаж, баллы и расчет.
  • Сверьте сумму с прожиточным минимумом пенсионера в вашем регионе — если ниже, назначается доплата.
  • Убедитесь, что все периоды стажа учтены, включая службу в армии и декрет.

Средний показатель по стране — это статистическая абстракция, которая почти ничего не говорит о конкретной выплате. Настоящая сумма складывается из стажа, региона проживания и статуса получателя, а не из красивых цифр из отчетов.

Мнение россиян:

«Не понимаю, почему у меня 16 тысяч, а средняя такая — видимо, я живу в другой стране», — пишет житель Пензы.

«Коммуналка съедает половину, лекарства — вторую. На еду остается только верить в чудо», — отметил пенсионер из соцсетей.

«Один чиновник с доходом в 300 тысяч и тридцать пенсионеров по 16 тысяч — вот и средняя получается под 25. Математика простая», — пишет житель Краснодара на форуме в интернете.

Ранее «Городовой» рассказывал, какие изменения ждут водителей на АЗС с октября.

Автор:
Анастасия Чувакова
Новости Петербурга
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