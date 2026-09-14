СФР назвал средний размер пенсии после индексаций — как изменятся выплаты россиянам

На что могут рассчитывать пенсионеры России

По свежим данным СФР, страховые выплаты по старости в этом году прибавили больше двух тысяч рублей. Средняя сумма по стране дошла до 27 224 рублей, при этом неработающие пенсионеры получают около 27 850, а работающие — 24 929 рублей.

Звучит обнадеживающе, но за усредненными цифрами прячется серьезный разброс между регионами и категориями получателей.

Как формируются средние значения

Усредненный показатель складывается из северных надбавок и скромных выплат центральных регионов. На Чукотке пенсионеры в среднем получают около 42 тысяч рублей, в Ненецком и Ханты-Мансийском округах, а также на Камчатке и в Магаданской области — порядка 37 тысяч.

В регионах без надбавок суммы ощутимо ниже, передает источник.

Кто на какую пенсию может рассчитывать

Страховая пенсия положена тем, кто накопил минимум 15 лет стажа и 30 пенсионных баллов. Если порог не пройден — назначается социальная выплата, которая заметно уступает страховой.

Работающим пенсионерам тоже перепадает меньше, поскольку доплата до прожиточного минимума им не положена.

Как проверить свою реальную выплату

Зайдите в личный кабинет СФР — там отображаются стаж, баллы и расчет.

Сверьте сумму с прожиточным минимумом пенсионера в вашем регионе — если ниже, назначается доплата.

Убедитесь, что все периоды стажа учтены, включая службу в армии и декрет.

Средний показатель по стране — это статистическая абстракция, которая почти ничего не говорит о конкретной выплате. Настоящая сумма складывается из стажа, региона проживания и статуса получателя, а не из красивых цифр из отчетов.

Мнение россиян:

«Не понимаю, почему у меня 16 тысяч, а средняя такая — видимо, я живу в другой стране», — пишет житель Пензы. «Коммуналка съедает половину, лекарства — вторую. На еду остается только верить в чудо», — отметил пенсионер из соцсетей. «Один чиновник с доходом в 300 тысяч и тридцать пенсионеров по 16 тысяч — вот и средняя получается под 25. Математика простая», — пишет житель Краснодара на форуме в интернете.

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