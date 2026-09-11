С октября водителей ждут изменения на АЗС: что будет с бензином

При выборе топлива водители учитывают не только октановое число (АИ‑92, АИ‑95, АИ‑98), но и экологический класс. Он отражает уровень содержания серы и примесей, которые напрямую влияют на состояние узлов автомобиля: избыток серы ускоряет загрязнение катализатора и форсунок.
Учёт обоих параметров помогает продлить срок службы ключевых систем машины. Экологический класс показывает содержание серы в топливе.
В К2 ее до 500 мг/кг, в К3 — до 150, в К4 — до 50, в К5 — всего 10. С 2026 года в России временно разрешили бензин и дизель К2-К5 — это действует до 1 июля 2027 года, сообщает источник.
Чем опасна высокая сера
Один раз заправиться К3 вместо К5 — не страшно. Но регулярная езда на грязном топливе бьет по катализаторам, форсункам и сажевым фильтрам.
Свечи загрязняются, масло теряет защитные свойства, детали покрываются отложениями. Турбомоторы страдают сильнее всего.
Как распознать проблему и защитить авто
- После заправки мотор троит, дергается, плохо заводится — не ждите, что "прочихается"
- Check Engine и непривычный дым из выхлопной трубы — повод для диагностики, а не для дальней езды
- На бензине К3 меняйте масло ближе к 7 тыс. км вместо стандартных 10 тыс. км — особенно на турбированных двигателях
- Рост расхода на 20% и больше после заправки — тревожный сигнал
- Сохраните чек с АЗС: если проблема появилась сразу после заправки, это поможет разобраться
Отзывы
«После К3 загорелся Check Engine через два дня, почистили форсунки — помогло», - рассказала Анна из Ростова-на-Дону;
«На старой Приоре К3 незаметно, а на турбомоторе разница ощутима сразу», - отметил опытный водитель Сергей из Казани.
Ранее «Городовой» рассказывал, когда начнут включать отопление в 2026 году.