Розам в сентябре — будто доктор прописал: что делать сейчас, чтобы не потерять розарий зимой

Как подготовить кусты к зиме

Сентябрь для роз — переходный месяц. Кусты ещё могут цвести, но растение постепенно перестраивается на осенний режим. Дачница с большим опытом Вероника Поливкина советует не вмешиваться слишком активно и не продлевать цветение, а помочь кустам подготовиться к зиме.

Обрезка без спешки

Вероника Поливкина не советует обрезать всё, что отцвело. Она удаляет только больные части куста, повреждённые ветки, увядшие бутоны, для поддержания здоровья и порядка. Сильную осеннюю обрезку без необходимости не проводит.

Поэтому не стоит стимулировать новый активный рост и вносить подкормки.

Полив и подкормка

Если дождей нет, про розы нельзя забывать. Землю проверяют и при необходимости поливают. Но холод и меньшее испарение означают, что летний режим полива сокращают. Нельзя допускать крайностей: пересушить перед зимой плохо, но и постоянно держать землю мокрой тоже. Подкорку здоровым кустам давать не стоит, чтобы не стимулировать перед холодами рост побегов. В крайнем случае - внести готовые осенние составы.

Укрытие

Распространенная ошибка — укрывать розы слишком рано. Первые же холода не сигнал, что пора укутывать розарий. Роза должна постепенно перейти к периоду покоя. Подготовку начинают заранее, но полноценное укрытие делают тогда, когда этого требуют погода и конкретный сорт розы.

Нужна ли обрезка перед укрытием

Универсального совета нет. Сильно обрезать все кусты по единому шаблону Поливкина не советует. Подход зависит от группы розы, её зимостойкости, способа выращивания и выбранного укрытия.

Вывод

По мнению Вероники Поливкиной, хорошо перезимовавшая роза радует больше, чем та, которую заставили цвести на пару недель дольше. В сентябре спокойный уход, внимание к вызреванию побегов и своевременное укрытие дают больше, чем попытки продлить цветение любой ценой.

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