Вместо плёнки и поликарбоната для теплицы: выбираю иной вариант — крепче, надежнее и служит десятилетиями

Используем для теплицы надежный материал - находка для дачников

Садоводы привыкли выбирать для покрытия теплицы поликарбонат или стандартную пленку, но есть и другой вариант, который пользуется популярностью у профессиональных хозяйств. Речь идет о ETFE. С виду этот материал представляет собой прозрачную пленку, но является очень долговечным.

ETFE служит десятилетия

Аббревиатура имеет свою расшифровку - этилен-тетрафторэтилен. Из этого материала выпускаются тонкие мембраны. Например, тепличная пленка F-CLEAN от AGC имеет толщину всего до 100 микрон. Ее срок службы составляет более 30 лет. Существует теплица в Японии с таким покрытием, которая используется на протяжении 36 лет.

Однако срок службы “30 лет” нельзя переносить на каждый рулон с такой маркировкой. На самом деле срок зависит от толщины изделия: для 60 мкм он будет оставлять до 20 лет, для 80 микрон - 20-25 лет. Срок службы в 30 лет реален только для покрытия 100 мкм. Именно поэтому при покупке стоит изучить материал подробнее, посмотреть его характеристики.

Сколько проходит света

Большим преимуществом такого покрытия является значительная светопропускаемость. У F-CLEAN она достигает 94%. Подобное значение привлекает не только дачников, но и профессиональных фермеров.

Не нужно утверждать, что ETFE позволяет защитить парник от перегрева. Мембрана пропускает солнечную энергию, поэтому без затенения, проветривания не обойтись. Если в регионе климат жаркий, то можно приобрести специальную рассеивающую мембрану.

Подробнее о конденсате

Убрать конденсат с помощью подбора материала не получится, так как влага обычно возникает из-за перепада температур и влажности. Конденсат может появляться и на ETFE. Некоторые тепличные версии имеют специальное покрытие, которое не задерживается на пленке, а стекает вниз.

Следует понимать, что ETFE не означает наличие покрытия от конденсата, поэтому следует выбирать ту мембрану, которая используется в сельскохозяйственном назначении. Обычно такая пленка уже имеет контроль конденсата.

Как переносит град

Считается, что покрытие способно переносить любые погодные условия. В продаже можно найти мембраны, которые имеют устойчивость к граду.

Но устойчивость пленки к граду будет зависеть от толщины, каркаса, натяжения и размера ледяных частиц. Например, при сильном граде в Цюрихе ETFE-кровлю пришлось менять, а конструкцию защищать. Тогда град имел размер до 70 мм.

Сохранение тепла

Это уточнение будет иметь значение для регионов с холодным климатом. Один слой мембраны пропускает свет, при этом ее нельзя назвать хорошим теплоизолятором. Именно поэтому лучше рассмотреть многослойные варианты.

Обычный сотовый поликарбонат, например, ценят именно за теплоизоляцию, при этом некоторые виды способны служить весьма долго. Palram дает 10-летнюю гарантию на свой поликарбонат. Качественный материал может служить в некоторых случаях даже дольше мембраны, сообщает progorod33.ru со ссылкой на lipetsknews.ru.

Совет для обычных дач

ETFE больше подходит для капитальных теплиц, где большое значение имеет долгий срок эксплуатации, малый вес покрытия. На данный момент это является более профессиональным решением. Для создания такой теплицы потребуется правильная натяжка, вентиляция, а также расчеты, которые касаются крепления и снеговой нагрузки. Если вы хотите натянуть мембрану вместо листов поликарбоната, то ничего не получится. Важно пересмотреть конструкцию.

Вывод

ETFE является отличным решением для тех дачников, которые рассматривают фермерство с профессиональной точки зрения. Если теплица из поликарбоната является исправной, то снимать покрытие ради тонкой мембраны не стоит, так как потребуется и полная переделка конструкции.

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