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После томатов - обязательно: 5 литров на метр - и почва здорова на 100%, мощное восстановление

Опубликовано: 10 сентября 2026 03:04
 Проверено редакцией
После томатов - обязательно: 5 литров на метр - и почва здорова на 100%, мощное восстановление
После томатов - обязательно: 5 литров на метр - и почва здорова на 100%, мощное восстановление
Городовой ру
После сбора томатов почва нуждается в восстановлении — гриб-хищник триходерма помогает очистить землю от патогенов и обогатить её органикой. 

После сбора последних плодов томатов важно не забыть о состоянии грунта. Эта культура забирает из земли значительное количество питательных веществ и оставляет патогены — споры фитофторы и других грибковых инфекций. Если оставить грядку без внимания, болезни могут вернуться в следующем сезоне. Один из лучших способов оздоровить землю — использовать триходерму, пишет ИА KrasnodarMedia.

Что такое триходерма и почему она эффективна

Триходерма — это полезный гриб, который подавляет развитие возбудителей болезней, перерабатывает органику в доступный растениям гумус и выделяет вещества, стимулирующие рост культур. По сути, это биологическая защита, которая не уступает по эффективности химическим препаратам, но при этом безопасна для почвы и человека.

Правила применения триходермы

Препарат вносят из расчёта 50 г на 10 литров воды, расходуя 5–10 литров на квадратный метр. Особенности:

  • Температура. Триходерма активна только при прогреве почвы выше +10C. При заморозках вносить её бесполезно.
  • Совместимость. Нельзя использовать препарат одновременно с фунгицидами — между обработками должно пройти минимум две недели.
  • Питательная среда. Грибу необходима органика. Внесение компоста, перегноя или сидератов усиливает его действие.
  • Защита от солнца. После обработки грунт мульчируют или присыпают землёй, так как прямые лучи губительны для триходермы.

Личный опыт корреспондента

Корреспондент «Городового» Евгения Сухова как-то после сбора томатов просто перекопала грядку и оставила её до весны. Результат оказался плачевным: рассада болела фитофторой, а урожай был скудным. Прошлой осенью она решила попробовать триходерму — внесла по инструкции, замульчировала и оставила до весны. Уже через неделю Евгения заметила, что растительные остатки начали быстрее перегнивать, а земля стала более рыхлой. Теперь она рекомендует этот метод всем, кто хочет восстановить почву после томатов без химии.

Вывод

Триходерма — надёжный способ очистить почву после томатов без химии. При соблюдении правил внесения она подавляет патогены, обогащает грунт органикой и подготавливает грядку к будущим посадкам.

Ранее мы рассказали, чем удобрить почву в сентябре.

Автор:
Евгения Сухова
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