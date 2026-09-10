После томатов - обязательно: 5 литров на метр - и почва здорова на 100%, мощное восстановление

После сбора томатов почва нуждается в восстановлении — гриб-хищник триходерма помогает очистить землю от патогенов и обогатить её органикой.

После сбора последних плодов томатов важно не забыть о состоянии грунта. Эта культура забирает из земли значительное количество питательных веществ и оставляет патогены — споры фитофторы и других грибковых инфекций. Если оставить грядку без внимания, болезни могут вернуться в следующем сезоне. Один из лучших способов оздоровить землю — использовать триходерму, пишет ИА KrasnodarMedia.

Что такое триходерма и почему она эффективна

Триходерма — это полезный гриб, который подавляет развитие возбудителей болезней, перерабатывает органику в доступный растениям гумус и выделяет вещества, стимулирующие рост культур. По сути, это биологическая защита, которая не уступает по эффективности химическим препаратам, но при этом безопасна для почвы и человека.

Правила применения триходермы

Препарат вносят из расчёта 50 г на 10 литров воды, расходуя 5–10 литров на квадратный метр. Особенности:

Температура. Триходерма активна только при прогреве почвы выше +10C. При заморозках вносить её бесполезно.

Триходерма активна только при прогреве почвы выше +10C. При заморозках вносить её бесполезно. Совместимость. Нельзя использовать препарат одновременно с фунгицидами — между обработками должно пройти минимум две недели.

Нельзя использовать препарат одновременно с фунгицидами — между обработками должно пройти минимум две недели. Питательная среда. Грибу необходима органика. Внесение компоста, перегноя или сидератов усиливает его действие.

Грибу необходима органика. Внесение компоста, перегноя или сидератов усиливает его действие. Защита от солнца. После обработки грунт мульчируют или присыпают землёй, так как прямые лучи губительны для триходермы.

Личный опыт корреспондента

Корреспондент «Городового» Евгения Сухова как-то после сбора томатов просто перекопала грядку и оставила её до весны. Результат оказался плачевным: рассада болела фитофторой, а урожай был скудным. Прошлой осенью она решила попробовать триходерму — внесла по инструкции, замульчировала и оставила до весны. Уже через неделю Евгения заметила, что растительные остатки начали быстрее перегнивать, а земля стала более рыхлой. Теперь она рекомендует этот метод всем, кто хочет восстановить почву после томатов без химии.

Вывод

Триходерма — надёжный способ очистить почву после томатов без химии. При соблюдении правил внесения она подавляет патогены, обогащает грунт органикой и подготавливает грядку к будущим посадкам.

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