3 чемодана из Рима, корсет и духи: что таможенники Пулково нашли в багаже пассажира из Рима

Пассажира остановили на "зелёном" коридоре в рамках выборочного контроля.

Два туриста попытались ввезти в Россию люксовые вещи без декларации. Оба уверяли, что везут всё «для себя» и не знали правил. В итоге оба остались без денег и с проблемами с законом.

Три чемодана люкса из Рима

Первый случай произошел в петербургском аэропорту Пулково. 47-летний мужчина летел из Рима с пересадкой в Стамбуле. На таможне он смело пошел по «зеленому» коридору. Это путь для тех, кому нечего декларировать.

Инспекторы решили проверить его багаж. В трех чемоданах они нашли 42 брендовые вещи.

Пассажир уверял, что купил всё для личного гардероба и потратил около 1,5 млн рублей. О таможенных правилах он якобы не слышал.

Однако эксперты оценили багаж в два раза дороже — более чем в 3 млн рублей, сообщали "ДП" со ссылкой на Северо-Западное таможенное управление.

На нарушителя завели дело. Ему уже пришлось заплатить штраф в 356 тысяч рублей. Теперь он решает, что делать с вещами дальше.

Корсеты и парфюм «для подруги»

Вторая история случилась на автомобильном пункте пропуска Шумилкино на российско-эстонской границе. 60-летний мужчина въезжал в Россию с Кипра.

В его багаже инспекторы нашли женское белье люксового бренда Agent Provocateur и дорогую парфюмерию Tom Ford. А еще — платья, корсет, купальники и туфли. Всего — на 925 тысяч рублей, сообщило Северо-Западное таможенное управление.

Мужчина нашел оригинальное оправдание. Он заявил, что везет поношенные вещи своей подруги в Петербург. Но обмануть таможенную экспертизу не удалось.

Специалисты быстро установили: все вещи абсолютно новые, с бирками и без следов носки.

За попытку утаить товар мужчине грозит штраф от половины до двойной стоимости покупок. А в худшем случае — полная конфискация всего багажа.

Что делать, если вы превысили лимит?

Не пытайтесь идти через «зеленый» коридор. Идите в «красный» и заполняйте пассажирскую декларацию.

За всё, что превышает норму, придется заплатить пошлину — 30% от суммы превышения (но не менее 4 евро за каждый лишний килограмм). Это обойдется значительно дешевле, чем штрафы за недекларирование и риски потерять покупки насовсем.

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