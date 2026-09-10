3 чемодана из Рима, корсет и духи: что таможенники Пулково нашли в багаже пассажира из Рима

Два туриста попытались ввезти в Россию люксовые вещи без декларации. Оба уверяли, что везут всё «для себя» и не знали правил. В итоге оба остались без денег и с проблемами с законом.
Три чемодана люкса из Рима
Первый случай произошел в петербургском аэропорту Пулково. 47-летний мужчина летел из Рима с пересадкой в Стамбуле. На таможне он смело пошел по «зеленому» коридору. Это путь для тех, кому нечего декларировать.
Инспекторы решили проверить его багаж. В трех чемоданах они нашли 42 брендовые вещи.
Пассажир уверял, что купил всё для личного гардероба и потратил около 1,5 млн рублей. О таможенных правилах он якобы не слышал.
Однако эксперты оценили багаж в два раза дороже — более чем в 3 млн рублей, сообщали "ДП" со ссылкой на Северо-Западное таможенное управление.
На нарушителя завели дело. Ему уже пришлось заплатить штраф в 356 тысяч рублей. Теперь он решает, что делать с вещами дальше.
Корсеты и парфюм «для подруги»
Вторая история случилась на автомобильном пункте пропуска Шумилкино на российско-эстонской границе. 60-летний мужчина въезжал в Россию с Кипра.
В его багаже инспекторы нашли женское белье люксового бренда Agent Provocateur и дорогую парфюмерию Tom Ford. А еще — платья, корсет, купальники и туфли. Всего — на 925 тысяч рублей, сообщило Северо-Западное таможенное управление.
Мужчина нашел оригинальное оправдание. Он заявил, что везет поношенные вещи своей подруги в Петербург. Но обмануть таможенную экспертизу не удалось.
Специалисты быстро установили: все вещи абсолютно новые, с бирками и без следов носки.
За попытку утаить товар мужчине грозит штраф от половины до двойной стоимости покупок. А в худшем случае — полная конфискация всего багажа.
Что делать, если вы превысили лимит?
Не пытайтесь идти через «зеленый» коридор. Идите в «красный» и заполняйте пассажирскую декларацию.
За всё, что превышает норму, придется заплатить пошлину — 30% от суммы превышения (но не менее 4 евро за каждый лишний килограмм). Это обойдется значительно дешевле, чем штрафы за недекларирование и риски потерять покупки насовсем.
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