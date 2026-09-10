Погода 10 сентября подскажет, какой будет зима: народные приметы на Анну и Савву Скирдников

10 сентября православная церковь вспоминает святую Анну Пророчицу — вдову, которая после смерти мужа поселилась при Иерусалимском храме и посвятила жизнь молитве. За праведность она получила дар пророчества и узнала в младенце Иисусе обещанного Спасителя, когда Богородица и Иосиф принесли Его в храм на сороковой день. В народном календаре этот день называли Скирдниками — завершали уборку хлеба, складывая последние снопы в скирды до наступления дождей, пишет "Аргументы и Факты".
Традиции и обычаи
В этот день крестьяне устраивали праздники и ярмарки в честь урожая, но свататься на Анну не рекомендовалось — считалось, что визит жениха к родителям невесты принесёт молодой семье несчастье. Принято было совершать добрые дела, помогать нуждающимся и заботиться о близких — это привлекало благополучие.
Хозяйки перебирали семена, оставляя лучшие для будущего посева, вывешивали зимнюю одежду как символ удачи после завершения полевых работ. Девушки умывались холодной водой для сохранения молодости, а торговля в этот день считалась удачной.
Запреты дня
Женихам не следовало навещать родителей невесты — это сулило горе. Запрещалось делиться тайнами с малознакомыми людьми, чтобы не навлечь сглаз, тратить последние деньги и совершать крупные покупки — к финансовым потерям. Ругань, сплетни и гнев в этот день оборачивались серьёзными утратами.
Женщины не брались за тяжёлый труд, а долгое разглядывание себя в зеркало, по поверьям, лишало здоровья. Также не следовало предаваться грустным мыслям и давать необдуманные обещания.
Приметы погоды
- Гроза предвещала тёплую осень, ясный день — отсутствие заморозков.
- Пожелтение листьев на берёзе сулило урожай опят, красный закат — ненастье.
- Журавли и гуси, не улетевшие на юг, обещали позднюю и тёплую зиму.
- Обилие орехов при отсутствии грибов — к суровой и снежной зиме, полное опадание листьев с берёзы и осины — к урожайному году.
Вывод
10 сентября объединяет церковное почитание святой Анны Пророчицы и народные традиции завершения уборочных работ. Соблюдение обычаев и внимание к приметам, по поверьям, сохраняют мир в доме и дают подсказки о погоде.
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