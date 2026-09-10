Кефир, 2 яйца и пучок зелени — через 10 минут на столе гора румяных лепешек: вкуснее хачапури, проще пирожков

Иногда так хочется домашней выпечки, но возиться с дрожжевым тестом и ждать, пока оно подойдет, нет ни сил, ни времени.

На выручку приходит кефирное тесто — оно не требует расстойки, замешивается за пару минут и всегда получается воздушным. А если завернуть внутрь тягучую сырную начинку с яйцом и зеленью, получится полноценный перекус, который исчезает со стола за считанные минуты.

Какие продукты понадобятся

Для теста: кефир (250 мл), одно яйцо, мука (400 г), сода (1 ч. ложка), щепотка соли.

Для начинки: два вареных яйца, твердый сыр (150 г), свежий укроп и зеленый лук — по пучку каждого.

Как замесить идеальное тесто

В глубокой миске смешайте кефир с яйцом, солью и содой. Не гасите соду отдельно — кефир сделает это сам благодаря своей кислоте. Начинайте постепенно подсыпать муку и вымешивайте массу, пока она не перестанет прилипать к ладоням. Тесто должно быть эластичным и податливым, как мягкий пластилин. Его не нужно долго вымешивать — достаточно добиться однородности.

Готовим сочную начинку

Твердый сыр натрите на крупной терке. Вареные яйца порубите небольшими кубиками. Зелень мелко нашинкуйте. Соедините все компоненты в одной посуде и перемешайте. Солить начинку не обязательно — сыр дает достаточную соленость, но можно добавить перец по желанию.

Формируем и жарим

Разделите тесто на 8–10 одинаковых шариков. Каждый раскатайте в тонкий пласт круглой формы. На половину круга выложите щедрую порцию начинки, прикройте свободной стороной и плотно защипните край. Можно дополнительно пройтись по шву вилкой для надежности.

Жарьте лепешки на сухой сковороде с антипригарным покрытием. Огонь должен быть средним — так тесто пропечется внутри, а снаружи покроется румяной корочкой. Достаточно 2–3 минут с каждой стороны.

Совет от автора

Автор "Городового" Алина Владимирова уже приготовила такие лепешки и дает несколько советов. Не экономьте на начинке. Именно расплавленный сыр в сочетании с сочной зеленью создает тот самый эффект, за который любят эту выпечку. Кладите ее с горкой — излишки все равно не вытекут благодаря плотной защипке.

Хотите разнообразить вкус? Добавьте в начинку зубчик чеснока, пропущенный через пресс, или щепотку паприки — аромат станет глубже и ярче.

А если заменить укроп на кинзу или добавить немного тертого плавленого сыра, получится совершенно новая версия любимого блюда. Экспериментируйте смело — это тесто прощает ошибки и всегда радует результатом.

Ранее мы рассказывали, как приготовить яичницу, чтобы она получилась еще вкуснее и сытнее.