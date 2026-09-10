Мицелярка - прошлый век: как быстро почистить пуховик - в сентябре уже пора

Необычный лайфхак, который будет полезен каждой хозяйке

Когда на улице минус, пуховик становится верным спутником на целый день. Мы касаемся воротника щекой, прячем руки в карманы, ненароком пачкаем манжеты — и к вечеру на ткани появляются жирные следы, разводы от крема или пыль с городских улиц. Отправлять куртку в стирку после каждого выхода хлопотно, да и частые водные процедуры портят наполнитель. Но есть способ освежить вещь локально, не снимая с плечиков надолго.

Чем заменить дорогой пятновыводитель

Поможет обычная пенка для умывания — та самая, что стоит на полке в ванной. Выбирайте состав без скрабирующих частиц, кислот и агрессивных отбеливателей. Идеально, если средство безмасляное и с нейтральным pH. Оно мягко растворяет жир и косметику, но не вредит ткани.

Пошаговая техника локальной очистки

Возьмите ватный диск и нанесите на него небольшое количество пенки — буквально одну нажатие дозатора. Не смачивайте диск водой. Аккуратно, без нажима, пройдитесь по проблемным участкам:

внутренняя сторона воротника;

манжеты и внутренняя часть карманов;

место, которым касается подбородок;

следы от тонального крема или помады.

Пенку не втирают, а наносят легкими круговыми движениями. Если загрязнение въелось, оставьте средство на ткани на 10–15 секунд, затем снимите остатки сухим ватным диском или мягкой салфеткой. Главное — не мочить пуховик, а убрать именно поверхностный слой грязи.

Как сушить после чистки

Повесьте куртку на плечики в комнате с открытой форточкой. Не кладите на батарею и не сушите феном — горячий воздух может повредить синтетический утеплитель. Влажному следу достаточно получаса, чтобы полностью высохнуть при комнатной температуре.

Когда стоит обратиться к профессионалам

Метод с пенкой работает только против свежих поверхностных следов. С застарелыми пятнами, резкими запахами или сильной грязью он не справится. Используйте его как скорую помощь между основными чистками. И всегда сверяйтесь с ярлыком — некоторые ткани требуют сухой обработки.

Личный взгляд

Многие привыкли использовать пенку исключительно для лица, но на деле её мягкие поверхностно-активные вещества отлично справляются с жирными отпечатками на одежде. Автор "Городового" Алина Владимирова дает совет: выбирайте пенку без отдушек — так вы точно избежите лишних разводов.

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