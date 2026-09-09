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Пасту на губку и тру подошву: самая затоптанная пара снова с иголочки - чисто без стирки

Опубликовано: 9 сентября 2026 22:30
 Проверено редакцией
Пасту на губку и тру подошву: самая затоптанная пара снова с иголочки - чисто без стирки
Пасту на губку и тру подошву: самая затоптанная пара снова с иголочки - чисто без стирки
Городовой ру
Проверенные способы на осень вернуть белизну обуви 

Белая обувь осенью пачкается мгновенно, а частая стирка в машинке разрушает ткань, деформирует подошву, а сушка растягивается на сутки. Многие люди предпочитают использовать быстрые и щадящие методы очистки. Проверенные способы: сода и зубная паста.

Сода и вода

Сода отлично справляется с грязью и желтизной на подошве. Смешайте 1 ст. ложку соды с небольшим количеством воды до густой кашицы. Нанесите на грязные места старой зубной щёткой. Оставьте на 1–2 часа, потом смойте. Против стойких пятен добавьте в пасту немного перекиси водорода.

Зубная паста

Обычная белая зубная паста без красителей — отличный помощник для быстрой чистки обуви. Нанесите её на пятно, потрите щёткой, оставьте на 5–10 минут, затем смойте. Особенно эффективна на резиновых вставках и подошве.

Как правильно сушить

После любой влажной чистки набейте кроссовки бумажными полотенцами или газетами. Они впитают влагу и сохранят форму. Не кладите обувь на батарею, а сушите при комнатной температуре в хорошо проветриваемом месте.

Личный опыт Артёма Петрова

Корреспондент «Городового» Артём Петров перестал стирать кроссовки в машине после того, как пара его любимых белых кроссовок расклеилась после третьей стирки. Для чистки новой обуви он налил в миску тёплой воды, добавил соду и перекись, нанёс на пятна, потёр щёткой и оставил на час. Грязь отошла, кроссовки не деформировались и высохли за ночь.

Вывод

Сода с водой и зубная паста по эффективности не уступают дорогой химии. Они не разрушают материалы и подходят практически для любой белой обуви. Попробуйте — и ваши кроссовки будут выглядеть как новые.

Ранее Городовой рассказал, как сделать полезную вещь из ненужной канистры.

Автор:
Артем Петров
Новости Петербурга
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