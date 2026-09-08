Беру пластиковую канистру и отрезаю боковину: получается вещь, за которой дачники стоят в очередях

Как сделать органайзер из пластиковой канистры - находка для дачников

Головной болью многих дачников является хранение садовых инструментов. Обычно их приходится собирать по участку, что-то обязательно теряется, из-за чего приходится тратить время на поиски. В магазинах получится встретить специальные органайзеры, но можно сделать полезную емкость из пластиковой канистры. Ее объем должен составлять 5-10 литров.

Какая канистра подходит

Для этой цели выбирайте емкость из плотного пластика с устойчивым дном и целой ручкой. Отличным вариантом станет канистра из-под жидкого мыла или воды. Перед работой обязательно нужно промыть емкость, дать ей подсохнуть.

Для органайзера не подойдут емкости после масел, бензина и различной химии. Даже после промывки такие тары продолжат резко пахнуть.

Как изготовить органайзер

Поставьте канистру ручкой вверх, разметьте отверстие прямоугольной формы на одной из сторон. Срезать всю верхнюю часть не нужно, также важно оставить дно, боковые стенки и часть под ручкой. Они помогают сделать конструкцию жесткой.

Разрежьте пластик острым ножом или ножницами, при этом соблюдайте осторожность, что позволит не пораниться. Острые края среза можно обработать наждачной бумагой. Этот этап пропускать нельзя, так как органайзер будет использоваться постоянно.

Органайзер получится улучшить, если сделать несколько отверстий по бокам. Проденьте через них петлю для хранения перчаток.

Если канистра имеет большой размер, то внутри можно поставить перегородку из куска пластика. Одну часть сделать для хранения расходных материалов, а другую - для инструментов, сообщает lipetsknews.ru

Что можно и нельзя складывать в органайзер

Если канистра имеет объем 10 литров, то в нее легко поместятся перчатки, садовые инструменты, совки, моток веревки. Емкость позволит больше не сталкиваться с потерей инструмента.

Но для тяжелого инструмента органайзер не подходит. Если складывать в канистру молотки и прочие тяжести, то это может привести к поломке канистры.

Самодельный органайзер очень удобно держать рядом с гаражом или теплицей. После садовых работ обязательно протирайте инструмент и пластик, что позволит избежать загрязнения самоделки.

Вывод

Если у вас есть пустые канистры из-под воды или молока, то из них стоит сделать органайзер для дачных инструментов и прочих вещей. Это позволит навести порядок, облегчить работу, а также сэкономить деньги, так как не придется покупать что-либо в магазине.

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