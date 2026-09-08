Память на месте «свинцовой земли»: как к 2030 году изменят и расширят музей блокады Ленинграда

Музей на месте прорыва блокады готовит масштабное расширение.

8 сентября 1941 года — одна из самых трагических дат в нашей истории. В этот день вокруг Ленинграда сомкнулось вражеское кольцо. Немецкое командование рассчитывало быстро сломить город голодом и бомбежками. Но фашисты просчитались.

Город, который отказался сдаваться

Блокада длилась 872 дня. Это был настоящий ад на земле. Голод унес, по разным данным, от 600 тысяч до 1,5 миллиона жизней.

Но город жил и боролся. На заводах вместо ушедших на фронт мужчин встали женщины, старики и совсем юные ребята. Они тушили зажигательные бомбы на крышах, дежурили в госпиталях и изготавливали снаряды.

Память получит новый масштаб

Возле знаменитого музея-диорамы «Прорыв блокады Ленинграда» и легендарного «Невского пятачка» время как будто замирает. К слову, Невский пятачок — это крошечный плацдарм, где каждый метр был перепахан свинцом.

Там за сутки гибли тысячи бойцов, но врага не пропустили.

Скоро эти памятные места изменятся. К 2030 году мемориальный комплекс расширят почти в два раза, рассказал губернатор Ленобласти Александр Дрозденко.

Там уже работает современная 5Д-диорама, а скоро начнут проектировать вторую очередь музея.

В новых залах расскажут о защитниках города. Отдельную экспозицию посвятят поисковикам. Прошло 80 лет, а они до сих пор работают в лесах и болотах, поднимают останки павших солдат и возвращают им имена.

Успеть услышать правду

С каждым годом живых свидетелей тех событий остается все меньше. Ветераны и дети блокадного Ленинграда уходят. Наша главная задача — успеть записать их воспоминания.

Эта правда нужна не для пыльных архивных полок. Она нужна нам прямо сейчас, чтобы понимали, через что прошли наши предки.

8 сентября — день нашей общей скорби и гордости. Низкий поклон ветеранам и вечная память героям, спасавшим Ленинград.

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