Городовой / Новости Петербурга / «Кураж» остался в прошлом: выбрала голландский сорт – шпарит зеленцы без горечи по 30 кг/м², снабжаю все СНТ
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Помидоры на зиму "Сладкие": рассол выпивают быстрее, чем съедают помидоры Полезное
Дачный туалет больше не строю из досок: модульный «конструктор» с Ozon собирается за пару часов – служит веками Новости Петербурга
Ленобласть вышла на первое место в России по производству яиц: 2,4 млрд штук Новости Петербурга
Никаких труб и электрики: теперь утепляю полы по финской технологии - дома тепло и осенью, и зимой Полезное
Продажи новых автомобилей в Петербурге сократились на 10%: какие марки просели сильнее Новости Петербурга
Теги
Санкт-Петербург Лайфхак Сад-огород Рецепты Кулинария
Категории
Вопросы о Петербурге Полезное

«Кураж» остался в прошлом: выбрала голландский сорт – шпарит зеленцы без горечи по 30 кг/м², снабжаю все СНТ

Опубликовано: 9 сентября 2026 00:12
 Проверено редакцией
«Кураж» остался в прошлом: выбрала голландский сорт – шпарит зеленцы без горечи по 30 кг/м², снабжаю все СНТ
«Кураж» остался в прошлом: выбрала голландский сорт – шпарит зеленцы без горечи по 30 кг/м², снабжаю все СНТ
Городовой ру
Описание сорта огурцов

Опытные овощеводы заблаговременно запасаются семянами раннеспелых сортов огурцов, учитывая высокий сезонный спрос на эту категорию продукции.

Одним из наиболее востребованных сортов на протяжении более 20 лет остается гибрид голландской селекции «Маринда F1», включенный в Госреестр в 1994 году.

Описание сорта

Этот раннеспелый партенокарпический гибрид пользуется стабильной популярностью благодаря технологичности и высокой скорости выращивания.

Растение характеризуется средней силой роста и формированием до 7 завязей в каждом узле. Срок вегетации составляет 50–57 суток с момента появления всходов.

Гибрид обладает высокой устойчивостью к ряду заболеваний. Уровень урожайности напрямую зависит от качества агротехнических мероприятий: при любительском возделывании показатель составляет 5–8 кг/м², в то время как в профессиональных тепличных хозяйствах достигает 28–30 кг/м².

Описание плодов

Зеленцы имеют темно-зеленую окраску, длину до 10 см и среднюю массу 65–75 г. Предусмотрена возможность сбора урожая в стадии пикулей.

Сорт огурцов «Маринда» оптимально подходит как для употребления в свежем виде, так и для промышленного консервирования. Зеленец обладает выраженными вкусовыми качествами, характерной сочностью и насыщенным ароматом.

Ранее мы рассказали, почему дачники отказываются от сорта «Герман».

Автор:
Ксения Давыдова
Новости Петербурга
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️ 5
🙏 2
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью