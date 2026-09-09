«Кураж» остался в прошлом: выбрала голландский сорт – шпарит зеленцы без горечи по 30 кг/м², снабжаю все СНТ

Опытные овощеводы заблаговременно запасаются семянами раннеспелых сортов огурцов, учитывая высокий сезонный спрос на эту категорию продукции.
Одним из наиболее востребованных сортов на протяжении более 20 лет остается гибрид голландской селекции «Маринда F1», включенный в Госреестр в 1994 году.
Описание сорта
Этот раннеспелый партенокарпический гибрид пользуется стабильной популярностью благодаря технологичности и высокой скорости выращивания.
Растение характеризуется средней силой роста и формированием до 7 завязей в каждом узле. Срок вегетации составляет 50–57 суток с момента появления всходов.
Гибрид обладает высокой устойчивостью к ряду заболеваний. Уровень урожайности напрямую зависит от качества агротехнических мероприятий: при любительском возделывании показатель составляет 5–8 кг/м², в то время как в профессиональных тепличных хозяйствах достигает 28–30 кг/м².
Описание плодов
Зеленцы имеют темно-зеленую окраску, длину до 10 см и среднюю массу 65–75 г. Предусмотрена возможность сбора урожая в стадии пикулей.
Сорт огурцов «Маринда» оптимально подходит как для употребления в свежем виде, так и для промышленного консервирования. Зеленец обладает выраженными вкусовыми качествами, характерной сочностью и насыщенным ароматом.
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