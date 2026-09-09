«Кураж» остался в прошлом: выбрала голландский сорт – шпарит зеленцы без горечи по 30 кг/м², снабжаю все СНТ

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Не хуже вечного «Германа»: умные дачники душу продадут за 2 сорта огурцов — первые зеленцы через 37 дней

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На «Кураж» и «Герман» даже не смотрю: сажаю эти 2 сорта огурцов – радуюсь урожаю до самого октября

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С 1 кв. метра до 25 кг огурцов: урожайный сорт, который затмит даже «Кураж» — активное плодоношение через 45 дней

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Огурцы сорта "Герман" – моветон: вместо них сажаю хит сезона 2026 и гребу урожай – шпарят зеленцы до осени без всякой горечи

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