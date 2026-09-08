Ковры чищу настоем лаврушки: ворс свежий, как утренняя трава, а старые пятна сдаются без боя — хоть на витрину выставляй

Даже при регулярном уходе ковёр со временем теряет вид: он впитывает пыль, запахи и загрязнения. Вернуть ему свежесть помогает настой лаврового листа — простое и доступное средство, которое не требует больших затрат. Метод натуральный, безопасный и эффективный, пишет usolie.info.
Приготовление настоя
Для приготовления потребуется 0,5 л горячей воды и около 10 лавровых листьев. Листья залейте водой, накройте крышкой и настаивайте 30 минут. После остывания жидкость процедите, чтобы мелкие частицы не остались в ворсе.
Важно: настой должен быть комнатной температуры — горячую жидкость использовать нельзя.
Процесс чистки
- Ковёр предварительно тщательно пропылесосьте.
- Затем мягкую губку или салфетку слегка смочите настоем, хорошо отожмите и протрите покрытие по направлению ворса небольшими участками, не заливая поверхность водой.
- Для удаления застарелых пятен салфетку, смоченную настоем, положите на загрязнение на 5–10 минут для размягчения, затем аккуратно пройдитесь губкой от краёв к центру.
- Сильно тереть ворс не стоит — загрязнение может растянуться.
- После обработки ковёр оставьте сохнуть при хорошем проветривании.
Ходить по влажному покрытию не рекомендуется: ворс примнётся и быстрее соберёт новую пыль.
Меры предосторожности
Натуральная шерсть, вискоза, шёлк и ковры с нестойким красителем требуют аккуратного обращения. Перед чисткой небольшое количество настоя наносят на незаметный участок и проверяют, не меняется ли оттенок.
Личный опыт корреспондента
Корреспондент «Городового» Евгения Сухова столкнулась с тем, что ковёр в гостиной со временем приобрёл тусклый вид и лёгкий запах пыли, хотя пылесос она использовала регулярно. Она решила попробовать настой лаврового листа — после первой же обработки ворс стал выглядеть свежее, а запах исчез. Особенно порадовало, что пятна, которые раньше не оттирались, после размягчения настоем ушли легко. Теперь Евгения рекомендует этот метод всем, кто хочет обновить ковёр без дорогих средств и химии.
Вывод
Настой лаврового листа — простое и бюджетное средство для освежения ковра между чистками. Он безопасен, натурален и помогает справляться с загрязнениями и запахами без лишних затрат.
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