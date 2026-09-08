Ковры чищу настоем лаврушки: ворс свежий, как утренняя трава, а старые пятна сдаются без боя — хоть на витрину выставляй

Даже ухоженный ковёр со временем тускнеет и впитывает запахи, но освежить его можно обычным лавровым листом.

Даже при регулярном уходе ковёр со временем теряет вид: он впитывает пыль, запахи и загрязнения. Вернуть ему свежесть помогает настой лаврового листа — простое и доступное средство, которое не требует больших затрат. Метод натуральный, безопасный и эффективный, пишет usolie.info.

Приготовление настоя

Для приготовления потребуется 0,5 л горячей воды и около 10 лавровых листьев. Листья залейте водой, накройте крышкой и настаивайте 30 минут. После остывания жидкость процедите, чтобы мелкие частицы не остались в ворсе.

Важно: настой должен быть комнатной температуры — горячую жидкость использовать нельзя.

Процесс чистки

Ковёр предварительно тщательно пропылесосьте. Затем мягкую губку или салфетку слегка смочите настоем, хорошо отожмите и протрите покрытие по направлению ворса небольшими участками, не заливая поверхность водой. Для удаления застарелых пятен салфетку, смоченную настоем, положите на загрязнение на 5–10 минут для размягчения, затем аккуратно пройдитесь губкой от краёв к центру. Сильно тереть ворс не стоит — загрязнение может растянуться. После обработки ковёр оставьте сохнуть при хорошем проветривании.

Ходить по влажному покрытию не рекомендуется: ворс примнётся и быстрее соберёт новую пыль.

Меры предосторожности

Натуральная шерсть, вискоза, шёлк и ковры с нестойким красителем требуют аккуратного обращения. Перед чисткой небольшое количество настоя наносят на незаметный участок и проверяют, не меняется ли оттенок.

Личный опыт корреспондента

Корреспондент «Городового» Евгения Сухова столкнулась с тем, что ковёр в гостиной со временем приобрёл тусклый вид и лёгкий запах пыли, хотя пылесос она использовала регулярно. Она решила попробовать настой лаврового листа — после первой же обработки ворс стал выглядеть свежее, а запах исчез. Особенно порадовало, что пятна, которые раньше не оттирались, после размягчения настоем ушли легко. Теперь Евгения рекомендует этот метод всем, кто хочет обновить ковёр без дорогих средств и химии.

Вывод

Настой лаврового листа — простое и бюджетное средство для освежения ковра между чистками. Он безопасен, натурален и помогает справляться с загрязнениями и запахами без лишних затрат.

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