Мудрый Омар Хайям одной фразой объяснил обманчивость любви: стоит прислушаться, чтобы не лить слезы

Персидский мудрец и ученый Омар Хайям, живший более тысячи лет назад, оставил после себя величайшее наследие. Спустя десять веков его изречения пользуются невероятной популярностью.
Четверостишия Хайяма привлекают читателей простотой слога и при этом обладают невероятно глубоким смыслом. Их актуальность поражает даже в наши дни. Вот что сказал мудрец о любви:
Обманчива любовь: огонь — не благодать, Природа не дает, а лишь умеет взять Под видом щедрости дурмана наслажденья Налив один сосуд, второй опустошать…
Это четверостишие адресовано молодому поколению. По мнению мудреца, молодежь редко задумывается о разрушительной силе любви.
Люди часто не берегут и не ценят чужие чувства, предпочитая учиться исключительно на собственных ошибках.
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