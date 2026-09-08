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Мудрый Омар Хайям одной фразой объяснил обманчивость любви: стоит прислушаться, чтобы не лить слезы

Опубликовано: 8 сентября 2026 21:16
 Проверено редакцией
Мудрый Омар Хайям одной фразой объяснил обманчивость любви: стоит прислушаться, чтобы не лить слезы
Мудрый Омар Хайям одной фразой объяснил обманчивость любви: стоит прислушаться, чтобы не лить слезы
Городовой ру
Мудрые цитаты персидского поэта

Персидский мудрец и ученый Омар Хайям, живший более тысячи лет назад, оставил после себя величайшее наследие. Спустя десять веков его изречения пользуются невероятной популярностью.

Четверостишия Хайяма привлекают читателей простотой слога и при этом обладают невероятно глубоким смыслом. Их актуальность поражает даже в наши дни. Вот что сказал мудрец о любви:

Обманчива любовь: огонь — не благодать, Природа не дает, а лишь умеет взять Под видом щедрости дурмана наслажденья Налив один сосуд, второй опустошать…

Это четверостишие адресовано молодому поколению. По мнению мудреца, молодежь редко задумывается о разрушительной силе любви.

Люди часто не берегут и не ценят чужие чувства, предпочитая учиться исключительно на собственных ошибках.

Ранее мы рассказали, как легко прожить жизнь.

Автор:
Ксения Давыдова
Новости Петербурга
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