Мудрый Омар Хайям одной фразой объяснил обманчивость любви: стоит прислушаться, чтобы не лить слезы

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Как отличить настоящую любовь от простой симпатии: Омар Хайям раскрыл истину 10 веков назад – теперь не ошибетесь

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Мудрый Омар Хайям одной фразой пресек чувство жалости к себе: может сослужить плохую службу – актуально и в наши дни

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Что такое любовь? Омар Хайям дал ответ еще 1000 лет назад — восточный мудрец знал в ней толк

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"Когда любовь исчезает..." : Вот что говорил о великом чувстве Александр Пушкин - классик был прав

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Любовь на рубле: в России отчеканили «Долг и любовь» к 200‑летию Константиновского рубля

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