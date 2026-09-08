Петербург принимает редкие святыни: как успеть к мощам Димитрия Донского всего за 7 часов

В Петербург впервые везут мощи Святого.

В Петербурге сейчас удивительное время. Город буквально живет большими духовными событиями. Не успели верующие проводить десницу святого Спиридона, как в Северную столицу везут новую редкую святыню.

Встреча правнука и прадеда: всего 7 часов на всё

Частицу мощей святого князя Димитрия Донского доставят в Свято-Троицкий собор Александро-Невской лавры 12 сентября. Дата выбрана с глубоким смыслом. В этот день в Петербурге традиционно проходит главный крестный ход по Невскому проспекту. Он посвящен Александру Невскому.

Интересный факт: Александр Невский приходится родным прадедушкой Димитрию Донскому. Так что в этот день в Лавре произойдет символическая встреча двух великих предков и защитников Руси.

Главная проблема — время. Ковчег выставят сразу после крестного хода. Поклониться мощам можно будет только 12 сентября с 13:00 до 20:00. После восьми вечера святыню сразу увезут из города, сообщает канал Свято-Троицкой Александро-Невской Лавры.

Случайная находка из Кремля

История этой святыни похожа на детектив. Частицу мощей нашли совершенно случайно, когда реставрировали Архангельский собор Московского Кремля. Именно там покоятся древние московские князья.

Патриарх Кирилл благословил отправить найденную святыню в поездку по всей стране. И Петербург стал одним из первых городов в этом маршруте.

Князь Димитрий Донской прославился тем, что разгромил ордынцев в легендарной Куликовской битве 1380 года. В церкви его считают покровителем военных и защитников Отечества.

Но молятся ему не только о защите границ. Обычные люди просят у князя мира в доме, сохранения семьи, любви между супругами и мудрости в воспитании детей.

Невероятный рекорд святого Спиридона

Приезд мощей Донского совпал с финишем другого масштабного события. До конца августа в Казанском соборе находилась десница (правая рука) святителя Спиридона Тримифунтского.

Наплыв людей оказался огромным:

130 тысяч человек пришли к святыне всего за 5 дней.

пришли к святыне всего за 5 дней. От 6 до 8 часов петербуржцы добровольно стояли в очереди на улице, чтобы просто приложиться к ковчегу.

Спиридона в России очень любят. К нему идут с самыми простыми бытовыми бедами. Молят о поиске работы, покупке квартиры, избавлении от долгов и денежных трудностей.

Куда святыни отправятся дальше

Десница Спиридона уже покинула Петербург и отправилась в Псков. Дальше её ждет долгий путь еще через 12 городов России — вплоть до самого Хабаровска.

А вот петербуржцам стоит заранее освободить вторую половину дня 12 сентября. Времени дано очень мало — всего семь часов. Если планируете прийти к мощам Димитрия Донского, выходите заранее и запасайтесь терпением.

Ранее «Городовой» рассказывал, Петербург отпразднует День перенесения мощей святого Александра Невского.