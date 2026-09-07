Главный праздник Петербурга парализует центр: где запретят стоять с полуночи 11 сентября

Петербург отпразднует День перенесения мощей святого Александра Невского.

В Санкт-Петербурге водителям придется менять привычные маршруты из-за масштабного праздника.

Перекрытия в центре Петербурга: где не проехать 11 и 12 сентября

12 сентября Петербург отмечает два важных события — День перенесения мощей святого Александра Невского и День Ништадтского мира. Главной традицией этого дня станет молитвенный Крестный ход по Невскому проспекту.

Из-за этого центр города фактически закроют для машин. Ограничения начнут действовать с полуночи 11 сентября, сообщает 78.ru.

Где запретят парковку: На площади Александра Невского, у дома 169 по Невскому проспекту, а также на Казанской площади, Казанской улице и набережной канала Грибоедова.

На площади Александра Невского, у дома 169 по Невскому проспекту, а также на Казанской площади, Казанской улице и набережной канала Грибоедова. Где закроют движение: 12 сентября с 6:00 до 12:30 нельзя будет проехать около Казанского собора.

12 сентября с 6:00 до 12:30 нельзя будет проехать около Казанского собора. Что будет с Невским проспектом: Его начнут перекрывать поэтапно уже с 8:00. А с 10:00 до 12:30 Невский полностью закроют на участке от Казанской улицы до площади Александра Невского.

На отдельных отрезках сделают исключение только для рейсовых автобусов и троллейбусов. Водителям настоятельно советуют перегрузить на метро или переждать перекрытия.

Исследования подтвердили подлинность мощей Дмитрия Донского

Ранее сообщалось, что в ходе реставрации специалисты впервые за долгое время открыли саркофаг великого князя Дмитрия Донского.

Эксперты провели генетические и антропологические исследования. Результаты подтвердили: в саркофаге действительно покоятся останки самого князя.

В августе у открытой святыни совершил молебен патриарх Кирилл. Позже Архангельский собор посетил Владимир Путин.

Представители Русской православной церкви уже сообщили, что небольшие фрагменты мощей извлекли из саркофага. Их поместили в ковчеги, чтобы верующие из разных регионов могли поклониться святыне, пишут РИА Новости.

Ранее «Городовой» рассказывал, как Петербург готовится к Дню памяти жертв блокады.