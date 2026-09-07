Кажется элементарным, пока не начинаешь считать: решите (84 − 56) : (14 − 10) · 2² + 8² − 18

Математический пример (84 − 56) : (14 − 10) · 2² + 8² − 18 покажет уровень знаний

Если посмотреть на пример, то кажется, что в нем нет ничего сложного: всего две пары скобок, простые числа и знакомые действия. Но если взяться за решение примера в уме, то ответы могут и разойтись.

Основная причина ошибок связана именно в порядке действий, а не в сложных вычислениях. Решите пример самостоятельно, после чего сверьтесь с информацией, указанной ниже.

Начинаем решать пример со скобок

Перед вами пример (84 − 56) : (14 − 10) · 2² + 8² − 18

Если вспомнить школьные правила, то можно будет понять, что следует начинать его решать именно со скобок.

84 - 56 = 28

14 - 10 = 4

Получается более понятный пример:

28 : 4 · 2² + 8² − 18

Приступаем к подсчету степеней

Следующими действиями должны стать именно степени:

2² = 4

8² = 64

Теперь пример стал выглядеть еще проще:

28 : 4 · 4 + 64 − 18

Выполняем деление и умножение

Именно с этого момента многие начинают путаться, выполняя сначала умножение. Но деление и умножение имеют одинаковый приоритет, поэтому пример следует считать слева направо, сообщает gorodok.bz.

28 : 4 = 7

7 · 4 = 28

Пример приобрел вот такой вид:

28 + 64 - 18

Выполняем последние действия

Сложение и вычитание следует выполнять слева направо

28 + 64 = 92

92 − 18 = 74

Верный ответ: 74

Почему пример для многих оказался сложным

В этом примере есть определенная последовательность, которую было необходимо соблюдать: скобки - степени - умножение и деление слева направо - сложение и вычитание слева направо.

Ранее портал “Городовой” рассказал о другом задании по математике, в котором нужно решить пример.