Кажется элементарным, пока не начинаешь считать: решите (84 − 56) : (14 − 10) · 2² + 8² − 18

Если посмотреть на пример, то кажется, что в нем нет ничего сложного: всего две пары скобок, простые числа и знакомые действия. Но если взяться за решение примера в уме, то ответы могут и разойтись.
Основная причина ошибок связана именно в порядке действий, а не в сложных вычислениях. Решите пример самостоятельно, после чего сверьтесь с информацией, указанной ниже.
Начинаем решать пример со скобок
Перед вами пример (84 − 56) : (14 − 10) · 2² + 8² − 18
Если вспомнить школьные правила, то можно будет понять, что следует начинать его решать именно со скобок.
84 - 56 = 28
14 - 10 = 4
Получается более понятный пример:
28 : 4 · 2² + 8² − 18
Приступаем к подсчету степеней
Следующими действиями должны стать именно степени:
2² = 4
8² = 64
Теперь пример стал выглядеть еще проще:
28 : 4 · 4 + 64 − 18
Выполняем деление и умножение
Именно с этого момента многие начинают путаться, выполняя сначала умножение. Но деление и умножение имеют одинаковый приоритет, поэтому пример следует считать слева направо, сообщает gorodok.bz.
28 : 4 = 7
7 · 4 = 28
Пример приобрел вот такой вид:
28 + 64 - 18
Выполняем последние действия
Сложение и вычитание следует выполнять слева направо
28 + 64 = 92
92 − 18 = 74
Верный ответ: 74
Почему пример для многих оказался сложным
В этом примере есть определенная последовательность, которую было необходимо соблюдать: скобки - степени - умножение и деление слева направо - сложение и вычитание слева направо.
Ранее портал “Городовой” рассказал о другом задании по математике, в котором нужно решить пример.