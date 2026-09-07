От сайдинга — к природным муралам: в Ленобласти школы и детские сады станут другими

Раньше многие школы выглядели как серые бетонные коробки или здания, обшитые дешевым пластиковым сайдингом. В Ленинградской области решили с этим покончить.
Теперь у всех детских садов и школ региона появится свой единый, красивый и современный стиль.
Прочь, дешевый пластик и пестрота
Градостроители области разработали новые правила для ремонта фасадов. Главный посыл — отказаться от «дешевого» внешнего вида и кислотных оттенков, сообщает Администрация Ленобласти.
Вот основные правила:
- Никакого сайдинга и профлиста. Вместо них используют качественную штукатурку и надежные навесные фасады.
- Не больше 3–4 цветов. Школа не должна выглядеть как попугай. Основной цвет будет занимать минимум 60% стены.
- Связь с местностью. Цвета подберут под стиль самого города или поселка.
- Детали решают все. Вместо унылых заборов из сетки — аккуратные металлические ограждения. На входах сделают приятную подсветку.
- Муралы вместо пустых стен. На глухих торцах зданий появятся рисунки с природой Ленобласти: соснами, озёрами и местными животными.
Первые обновленные объекты уже можно увидеть в Лодейном Поле, Тихвине и Ульяновке. К слову, похожие требования к архитектуре уже работают во многих исторических центрах региона — например, в Выборге и Гатчине.
Теперь этот подход дошел и до образовательных учреждений.
Зачем красить стены, если главное — учеба?
Специалисты уверены: окружающая среда формирует вкус ребенка. Если школьник каждый день видит вокруг себя красоту и порядок, у него появляется уважение к своему дому.
Власти региона не скрывают еще одну цель — удержать молодежь. Ленинградская область граничит с Петербургом, куда после 11 класса уезжают многие выпускники.
Чтобы у ребят появлялось желание оставаться, жить и строить карьеру в родных районах, городская среда должна быть не хуже, чем в мегаполисе.
Рекордные деньги и масштабное строительство
В этом году на образование в Ленобласти выделят почти 100 миллиардов рублей. Это абсолютный рекорд для региона.
Деньги идут не «в воздух». Ленобласть активно застраивается, сюда переезжает много молодых семей. Новые школы жизненно необходимы.
В рамках программы «Марафон открытий» уже запускают четыре новые школы — в Новоселье, Кудрово и Янино, а еще две полностью обновят после капитального ремонта.
Всего же за последние девять лет в регионе привели в порядок почти 90 школ и садиков.
Ремонт касается не только внешних стен. Большое внимание уделяют школьным столовым. За год в области обновляют минимум 10 пищеблоков. Из них делают современные, светлые кафе, где приятно находиться.
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