От сайдинга — к природным муралам: в Ленобласти школы и детские сады станут другими

Комитет градостроительной политики Ленинградской области предлагает проектировщикам отказаться от сайдинга и профлиста.

Раньше многие школы выглядели как серые бетонные коробки или здания, обшитые дешевым пластиковым сайдингом. В Ленинградской области решили с этим покончить.

Теперь у всех детских садов и школ региона появится свой единый, красивый и современный стиль.

Прочь, дешевый пластик и пестрота

Градостроители области разработали новые правила для ремонта фасадов. Главный посыл — отказаться от «дешевого» внешнего вида и кислотных оттенков, сообщает Администрация Ленобласти.

Вот основные правила:

Никакого сайдинга и профлиста. Вместо них используют качественную штукатурку и надежные навесные фасады.

Вместо них используют качественную штукатурку и надежные навесные фасады. Не больше 3–4 цветов. Школа не должна выглядеть как попугай. Основной цвет будет занимать минимум 60% стены.

Школа не должна выглядеть как попугай. Основной цвет будет занимать минимум 60% стены. Связь с местностью. Цвета подберут под стиль самого города или поселка.

Цвета подберут под стиль самого города или поселка. Детали решают все. Вместо унылых заборов из сетки — аккуратные металлические ограждения. На входах сделают приятную подсветку.

Вместо унылых заборов из сетки — аккуратные металлические ограждения. На входах сделают приятную подсветку. Муралы вместо пустых стен. На глухих торцах зданий появятся рисунки с природой Ленобласти: соснами, озёрами и местными животными.

Первые обновленные объекты уже можно увидеть в Лодейном Поле, Тихвине и Ульяновке. К слову, похожие требования к архитектуре уже работают во многих исторических центрах региона — например, в Выборге и Гатчине.

Теперь этот подход дошел и до образовательных учреждений.

Зачем красить стены, если главное — учеба?

Специалисты уверены: окружающая среда формирует вкус ребенка. Если школьник каждый день видит вокруг себя красоту и порядок, у него появляется уважение к своему дому.

Власти региона не скрывают еще одну цель — удержать молодежь. Ленинградская область граничит с Петербургом, куда после 11 класса уезжают многие выпускники.

Чтобы у ребят появлялось желание оставаться, жить и строить карьеру в родных районах, городская среда должна быть не хуже, чем в мегаполисе.

Рекордные деньги и масштабное строительство

В этом году на образование в Ленобласти выделят почти 100 миллиардов рублей. Это абсолютный рекорд для региона.

Деньги идут не «в воздух». Ленобласть активно застраивается, сюда переезжает много молодых семей. Новые школы жизненно необходимы.

В рамках программы «Марафон открытий» уже запускают четыре новые школы — в Новоселье, Кудрово и Янино, а еще две полностью обновят после капитального ремонта.

Всего же за последние девять лет в регионе привели в порядок почти 90 школ и садиков.

Ремонт касается не только внешних стен. Большое внимание уделяют школьным столовым. За год в области обновляют минимум 10 пищеблоков. Из них делают современные, светлые кафе, где приятно находиться.

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