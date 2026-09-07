Кидаю джинсы в морозильник и в восторге от результата - эффект новой вещи

Жевательную резинку, прилипшую к брюкам, можно аккуратно удалить, не повреждая ткань

Жевательную резинку можно удалить с джинсовых брюк быстро и без следа. Для спасения ткани нужно бежать не в химчистку,а на кухню. Главное — не тереть жвачку, пока она липкая.



Если жвачка свежая и ещё не впиталась, приложите к ней кусок скотча, плотно прижмите и резко оторвите. Повторите несколько раз — большая часть резинки останется на скотче. Если жвачка уже засохла или размазалась, переходите к более серьёзным методам.

Холод

Жвачка на морозе теряет липкость, становится хрупкой и легко снимается, без ущерба для ткани. Выбирайте для себя удобный способ охлаждения.

Способ 1. Заморозка в морозилке. Сложите джинсы в полиэтиленовый пакет, чтобы загрязнённый участок оказался сверху. Отправьте в морозилку на 2–3 часа. Когда резинка затвердеет, соскребите её тупой стороной ножа, ножниц или пластиковой картой.

Способ 2. Локальное охлаждение. Если джинсы нельзя положить в морозилку целиком, приложите к жвачке кубик льда, завернутый в пакет. Оставьте на 15–30 минут. Когда жвачка затвердеет, аккуратно подденьте её и снимите. Эффективность метода подтверждают и хозяйки.

«Сын пришёл с кружка, а на коленке красовалась жвачка, которую он старательно размазал по всей штанине. Стала искать в интернете, как очистить джинсы от жвачки. Засунула штаны в морозилку на пару часов. Жвачка стала твёрдой. Я просто подцепила её ножом, и она отошла целым куском». — Ольга, мама двоих мальчишек.

Тепло

Если жвачка уже въелась и холод не помогает, можно ее нагреть. Под действием высокой температуры резинка размягчается и отклеивается.

Утюг. Положите джинсы на гладильную доску жвачкой вниз. Под место загрязнения подложите бумажное полотенце или чистую ткань. Прогладьте участок горячим утюгом без пара — жвачка расплавится и прилипнет к бумаге. Повторяйте, меняя бумагу, пока след не исчезнет. Важно: не прикладывайте утюг напрямую к жвачке — это испортит и подошву утюга, и ткань.

Кипяток. Налейте крутой кипяток прямо на загрязнение и сразу же счищайте размягчённую резинку жёсткой щёткой. Либо опустите участок джинсов в кипящую воду на 1 минуту.

Что делать с жирным следом

После удаления жвачки на ткани иногда остаётся жирный след. Удалите его, потерев пятно ватным диском со средством для мытья посуды, а затем постирайте джинсы как обычно.

Вывод

Жвачка на джинсах — проблема решаемая. Холод (морозилка или лёд) — самый безопасный и эффективный метод. Если он не помог, попробуйте тепло или уксус. Химия — крайний вариант. В любом случае, не трите свежую жвачку пальцами — дайте ей застыть или размягчиться, и она снимется без следа.

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