Буратино, Мальвина и Пьеро десять лет спустя: юные актеры сохранили дружбу сквозь годы и расстояния

Как отбирали актеров на роль Буратино и его друзей

В сети активно распространяется трогательная фотография, сделанная 40 лет назад. Спустя почти десять лет после выхода фильма «Приключения Буратино» судьба снова свела юных актёров, исполнителей главных ролей — на этот раз в стенах ВГИКа.

Повзрослевшая Мальвина Татьяна Проценко тогда училась на киноведческом факультете. В институте она встретила Дмитрия Иосифова, сыгравшего Буратино и осваивавшего актёрскую профессию. С этого момента возобновилась их дружба.

Вспомнив о третьем товарище по прославившему их фильму — Романе Столкарце, белоснежном Пьеро, — они разыскали его. Роман переехал в Израиль, и между тремя друзьями завязалась переписка. Фото втроем удалось сделать, когда по приглашению Дмитрия Роман приехал на его выпускной спектакль.

Как отбирали юных актеров

Не менее, чем фото, интересна и история поиска юных актёров для фильма «Приключения Буратино». Режиссёр Леонид Нечаев искал своих звёзд не по объявлениям, а, казалось, по велению судьбы.

Конкурс на главную роль был огромен — режиссёр отсмотрел около четырёх тысяч претендентов. Девятилетнего Дмитрия Иосифова заметили прямо по пути на тренировку по фигурному катанию в минском парке Горького. Сначала его утвердили на роль Арлекино, однако оператор Юрий Елхов убедил режиссёра попробовать его на главную роль. Сам Иосифов не горел желанием сниматься и сначала очень стеснялся перед камерой.

Шестилетнюю Таню Проценко ассистентка режиссёра заметила в поезде — девочка читала стихи и пела, что сразу привлекло внимание. По другой версии, её родители просто отправили фотографии на студию, где как раз искали исполнительницу роли Мальвины.

Романа Столкарца на кастинг привела мама, увидевшая объявление в газете. Он прошёл пробы среди сотен других детей, хотя позже признавался, что изначально был уверен, что сыграет Буратино, а не Пьеро.

Верного пуделя Артемона сыграл литовский школьник Томас Аугустинас. А на роли мошенников Кота Базилио и Лисы Алисы утвердили супружескую пару — Ролана Быкова и Елену Санаеву.

Кастинг для «Приключений Буратино» и правда можно назвать поиском золотого ключика — долгим, но подарившим нам любимых с детства героев.

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